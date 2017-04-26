Через портал госуслуг жители Приморья могут оформить еще один документ

Справку об отсутствии административного наказания за потребление наркотических и психотропных средств теперь можно получить в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, ранее документ можно было получить только через отделение УМВД.

«Теперь же для оформления документа не понадобиться личного посещения ведомства. Достаточно просто зайти в личный кабинет Единого портала госуслуг, подать заявление на получение справки и получить готовый результат в электронном виде», – отметили в ведомстве.

Распечатанный документ с электронной подписью должностного лица УМВД можно будет использовать наравне с привычной бумажной версией.

Отметим, справку об отсутствии административного наказания за потребление наркотических и психотропных средств должны предъявлять работники подразделений транспортной безопасности, лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, граждане, допущенные к работе на суднах внутреннего плавания и на морских судах, а также лица на службе в авиационной безопасности и частные охранники.

Зарегистрироваться на портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Этот портал для тех, кто экономит свое время. Здесь представлены более 300 услуг различных ведомств. Самые популярные из них – оформление паспорта и загранпаспорта, получение информации о штрафах и задолженностях, оформление справок, СНИЛС и ИНН, выписки из Единого реестра недвижимости, запись на получение и замену водительского удостоверения, а также регистрация транспортных средств. Спросом также пользуются социальные услуги, в частности оформление пенсии и материнского капитала», – добавили специалисты департамента.

Напомним, перевод всех услуг органов власти Приморья в электронный вид – поручение Губернатора Владимира Миклушевского. Так, например, более 50 услуг департамента труда и социального развития уже можно получить через интернет. Работа по совершенствованию портала и расширению перечня услуг продолжается.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.