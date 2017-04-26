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Новая выставка Нины Аловерт открывается во Владивостоке

26 Апреля 2017, 12:53 | Приморье

На открытии выставки о культурной миссии русской эмиграции выступит один из самых  ярких ее представителей

 

Во Владивосток прибывает Нина Аловерт – известный русско-американский фотограф и театральный критик, автор книг и альбомов, изданных в разных странах мира. По дороге из Нью-Йорка в столицу Приморья Нина Аловерт сделала остановку в Москве, чтобы получить специальный приз  журнала «Балет» за пропаганду русской хореографии за рубежом, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Генеральном консульстве США.  

2 мая в 18.00 Нина Аловерт, которую называют «летописцем русской культуры за рубежом», представит свои фотографии на открытии выставки «Соединяя берега. Культурная миссия русской эмиграции третьей волны» в Приморском музее имени В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20).

Выставка организована при участии Генерального консульства США во Владивостоке и отражает вклад, который внесли в русскую и мировую культуру эмигранты, выехавшие из СССР в 1970-1980-е гг.

 

Иосиф Бродский. Photo Alovert.


 

Наталья Макарова и Михаил Барышников. Американский балетный театр. Photo Alovert.

Нина Аловерт эмигрировала в США в 1977 году. Оказавшись в центре жизни русскоязычной художественной среды в США с фотоаппаратом в руках, Нина Аловерт создала уникальную коллекцию  снимков, которую Сергей Юрский назвал «отражением эпохи».  

 
 
Скульптор Эрнст Неизвестный. Photo Alovert.
 

 

Эдуард Лимонов. 1980. Photo Alovert.


Жители и гости Владивостока увидят фотографии выдающихся представителей русской эмиграции, с которыми в разные годы дружила, работала или встречалась Нина Аловерт:  писателей Сергея Довлатова, Василия Аксенова, Виктора Некрасова, Владимира Войновича, поэта Иосифа Бродского, танцоров Михаила Барышникова и Натальи Макаровой, скульптора Эрнста Неизвестного, художника Михаила Шемякина  и др.  Снимками Нины Аловерт проиллюстрированы сотни книг и статей, однако на выставке в музее Арсеньева некоторые  работы мастера будут представлены широкой публике впервые.   
Помимо фотографий в экспозицию вошли издания русской эмиграции из собрания фонда Русской Зарубежной прессы музея им. В.К. Арсеньева.  Газеты и журналы позволяют воссоздать реалии жизни, проследить пересечения судеб, дискуссии и художественные поиски разных поколений русской эмиграции.  Некоторые образцы уникальной периодики переданы в дар музею Ниной Аловерт.  В том числе и газета «Новый американец», которую в 1980-1982 гг. редактировал Сергей Довлатов, и в которой она работала  фотографом и обозревателем.

В рамках работы выставки пройдут еще два мероприятия с участием Нины Аловерт.

4 мая в 17.00 в музее Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоится встреча, на которой фотохудожник расскажет о своем творчестве и о выдающихся представителях русской культуры и искусства, с которыми свела ее судьба.

5 мая в 17.00 в магазине «Владкнига» (Алеутская, 25/27) Нина Аловерт проведет встречу с поклонниками творчества Сергея Довлатова.  В сентябре прошлого года благодаря сотрудничеству Генерального консульства США, местного журналистского сообщества  и типографии «Полиграф-Сервис-Плюс» во Владивостоке был издан фотоальбом «Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт».  Первые экземпляры книги вышли в свет в день 75-летнего юбилея писателя, напомнив литературному миру о «владивостокских корнях Довлатова»:  во Владивостоке жили его дед и отец. Тогда Нина Аловерт, принимавшая участие в юбилейных торжествах в Санкт-Петербурге, не смогла приехать во Владивосток на презентацию книги.  5 мая у поклонников Довлатова будет возможность пообщаться с автором, приобрести книгу и получить ее автограф.

Досье "Золотого Рога": Нина Аловерт родилась в Ленинграде, окончила исторический факультет Ленинградского университета. С 1977 года живет в США.  Широко известна во всем мире как авторитетный эксперт в области балетного искусства и фотограф.  Автор многочисленных книг, принимала участие в составлении Международного балетного словаря (Лондон, 1994) и Справочника «Кто есть кто в современном мире» (Москва, 2003).  Статьи и снимки Нины Аловерт публикуются в ведущих изданиях мира, ее персональные выставки проходили в таких крупнейших выставочных комплексах, как Галерея Линкольн Центра в Нью-Йорке, Ленэкспо в Санкт-Петербурге, Крокус-Экспо в Москве.  Фотографии Нины Аловерт находятся в коллекциях театральных музеев и библиотеках Петербурга, Москвы и Нью-Йорка, в частных коллекциях России и Америки, в том числе в частной коллекции Вирджинии Минджес и Хаварда Гилмана.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фотовыставка  димонов  нина аловерт  бродский  довлатов 



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