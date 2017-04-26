В Приморье в Лазовском заповеднике мониторят пожары с помощью квадрокоптера

С высоты можно отследить возгорания в радиусе 20 километров

В нынешний пожароопасный период Объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» впервые использует квадрокоптер для мониторинга лесных пожаров. Оператор дрона поднимает технику на высоту в 200 метров, откуда при хорошей видимости можно отследить площадь в радиусе 20 километров. Это позволяет быстро и точно определить места возгорания и принять своевременные меры.

Так, с помощью квадрокоптера сотрудники заповедника зафиксировали очаг возгорания в районе ключа Пасечный. Огонь охватил площадь в 140 гектар. Эта территория не относится к ООПТ, но находится близко к границам национального парка «Зов тигра». Из-за сильного ветра возникла опасность, что пожар распространится до нацпарка и нанесет ущерб охраняемой территории. Поэтому на место незамедлительно прибыла группа госинспекторов заповедника в составе 8 человек, вооруженных воздуходувками и переносными ранцевыми огнетушителями. Специалисты боролись с огнем в общей сложности в течение трех дней, лесной пожар был полностью потушен. За прошедший период сотрудниками ФГБУ на сопредельной территории было потушено еще два пожара.

В весенний пожароопасный период, который начался в начале апреля и продлится до конца мая, государственные инспектора отделов охраны и лесохозяйственной деятельности усиленно патрулируют территорию, ежедневно выезжают по заранее определенным маршрутам, отслеживая очаги возгорания, в том числе и с помощью дрона.

Дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» готовится к весенним и осенним пожароопасным периодам заранее. Специалисты устраивают и обновляют минерализованные полосы, которые встают преградой на пути огня, чистят тропы от валежника. К началу опасного сезона 5 сотрудников заповедника повысили свою квалификацию на курсах по руководству пожарами в Приморской сельскохозяйственной академии. Полученные знания и навыки позволяют квалифицированно руководить тушением лесных пожаров.

По словам руководителя Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимира Арамилева, причинами весенних лесных пожаров чаще всего являются сельскохозяйственные палы – выжигание прошлогодней травы, которое устраивают местные жители. «Существует ошибочное мнение, что для лучшего роста новой травы на пастбищах нужно сжечь прошлогоднюю. Но на самом деле огонь наносит заметный ущерб плодородию почвы, в которой сгорают органические вещества, необходимые для роста растений, - подчеркивает Владимир Арамилев. - На сегодняшний момент палы полностью запрещены, в том числе и так называемые «контролируемые», однако, одними запретами людей не остановить. В преддверии пожароопасного сезона мы проводим разъяснительную работу среди населения, сотрудники отдела экопросвещения заповедника распространяют листовки, обходят собственников полей, беседуют с людьми, и это дает свои результаты».

Фото Владимира Медведева.