Жителей Приморья зазывают в Страну ядерной свежести

Пока весь мир замер в ожидании военной катастрофы на Корейском полуострове, приморцам предлагают увлекательное морское путешествие на пароме в северокорейский Насон

Напряженная обстановка на Корейском полуострове может стать препятствием для осуществления регулярных грузо-пассажирских перевозок между Владивостоком и северокорейским городом Насоном, которые организует учрежденное во Владивостоке ООО «ИнвестСтройТрест». Планируется, что это будут ночные переходы продолжительностью 8-10 часов. Ранее пассажирские суда между КНДР и Россией не ходили.

Эксперты сомневаются в эффективности проекта, так как на сегодняшнем фоне поток желающих посетить северную часть Страны утренней свежести ничтожно мал. Без особой прибыли работает и посещающий южнокорейский город Донхэ уже без малого 18 лет паром Eastern Dream.

Престарелый паром

Владивостокское ООО «ИнвестСтройТрест» планирует в мае открыть регулярные грузо-пассажирские перевозки между Владивостоком и северокорейским городом Насоном, расположенным рядом с портом Раджин. На линии будет курсировать судно Mangyongbong-92, до 2006 года заходившее в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию.

В первый рейс судно отправится из порта Раджин 8 мая и прибудет во Владивосток на следующее утро. В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня (КНР) и российских туристов в КНДР. Предварительно цена билета в один конец составляет около 550 юаней (порядка 4,5 тыс. рублей по сегодняшнему курсу).

Досье "Золотого Рога": Паром Mangyongbong-92 назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения Ким Ир Сена. Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и Раджин получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса. Свободная экономическая зона «Расон» была образована в 90-х годах для привлечения иностранных инвестиций и обеспечения ускоренного экономического развития региона. Зона занимает территорию городов Раджин и Сонбон (сочетание имен этих двух городов и дало название РАСОН = РАджин + СОНбон). КНДР использует «Расон» как полигон для обкатки экономических инноваций, таких, например, как свободный рынок товаров для компаний и фермерских хозяйств (в Раджине находится единственный в КНДР рынок, который дозволено посещать иностранцам).

«Жители КНДР пока не «созрели», конечно, для туристических визитов во Владивосток, но в Приморье работает много северных корейцев (в основном на стройках), которые могут попасть к нам только двумя способами: самолетом, билет на который дорогой, и вагоном через станцию Хасан, который всегда заполнен. А наше судно станет для них такой палочкой-выручалочкой. Плюс в Раджине на совместном предприятии по перевалке угля работает свыше 100 россиян, они тоже смогут пользоваться судном», - отмечал гендиректор ООО «ИнвестСтройТрест» Владимир БАРАНОВ, слова которого приводит РИА «Новости».

Досье "Золотого Рога": ООО «ИнвестСтройТрест» зарегистрировано во Владивостоке в январе 2013 года специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития. Уставный капитал компании с оставляет минимально возможные 10 тыс. рублей. Совладельцами компании на паритетных началах выступают гендиректор Владимир БАРАНОВ и Дмитрий Гриненко (гендиректор ООО «Городская транспортная система», ГТС). ООО «Городская транспортная система» (Владивосток) планирует инвестировать 1,8 млрд рублей в создание системы электронной оплаты проезда в автобусном транспорте города Владивостока. Проект предполагается реализовать с использованием преференций режима Свободного порта Владивосток, резидентом которого является компания. Проект реализуется при участии южнокорейской компании Gideon Sysctech, которая входит в консорциум, специализирующийся на проектировании и производстве систем безналичной оплаты в общественном транспорте.

Формальная «упрощенка»

Отметим, что КНДР оказалась в числе 18 стран, граждане которых могут в упрощенном режиме оформлять электронные визы для въезда в Россию через пункты пропуска Свободного порта Владивосток. Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта, - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. В первую очередь по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке.

В список вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония. Такой выбор вызвал закономерное недоумение в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Для въезда в КНДР россияне должны оформлять визы, которые, к слову, получить крайне сложно. Но гораздо интереснее понять: а что, Россия всерьез теперь рассчитывает принимать на Дальнем Востоке граждан Северной Кореи? Ведь их просто не выпускают за границу», - отметила пресс-секретарь РСТ Ирина ТЮРИНА.

Туроператоры считают, что широко разрекламированная и обнадеживающая акция оказалась формальностью. Из 18 стран лишь две могут реально увеличить количество прибытий на Дальний Восток - Китай и Япония. При этом с Китаем, откуда в прошлом году с деловыми, туристическими и частными целями в Россию совершено 1,4 млн поездок, давно действует безвизовый обмен туристическими группами численностью от трех человек. Электронная виза, возможно, упростит въезд деловым людям, прибывающим из Китая индивидуально.

На пике санкций

Глава МИД Японии Фумио КИСИДА уже выразил недовольство в связи с планами запустить в мае грузовое и пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и северокорейским портом Насон, передает агентство «Киодо». По его словам, «Япония хотела бы, чтобы Россия действовала как ответственное государство Совета безопасности ООН».

В соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 года, в целях пресечения развития и ресурсного обеспечения запрещенных программ КНДР вводятся дополнительные международные санкции, ограничивающие сотрудничество с этой страной в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, транспортной и образовательной сферах. Кроме того, расширяются адресные рестрикции в отношении ряда северокорейских физических и юридических лиц, а также списки продукции, включая «предметы роскоши», ввоз/вывоз которых в/из КНДР запрещены.

В торгово-экономической области запрещается приобретение в КНДР меди, никеля, серебра и цинка. При этом сохраняется предусмотренное резолюцией СБ ООН 2270 от 2 марта 2016 года исключение для проекта по транзиту российского угля по линии ОАО «РЖД» через северокорейский порт Раджин на юг Китая.

Стоит отметить, Россия до сих пор не исключала, что южнокорейский бизнес может вернуться в железнодорожный проект Хасан - Раджин. За 2016 год через северокорейский порт было перевалено свыше 1,7 млн тонн угля (более 1 млн тонн в 2015 году). В январе 2017 года через погранпереход Хасан – Туманган было перевезено свыше 244 тыс. тонн грузов, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА заявлял, что Россия готова к трехстороннему сотрудничеству с Республикой Корея и КНДР по проекту Хасан – Раджин.

Альтернатива - «Восточная мечта»

Отметим, что в настоящее время паромом можно добраться до южнокорейского города Донхэ. Многие приморцы, несмотря на то что стоимость билета на «Восточную мечту» сопоставима с ценой билета на самолет, предпочитают полету морской круиз.

Досье "Золотого Рога": Паром Eastern Dream («Восточная мечта») впервые вышел в рейс Владивосток - Донхэ (Южная Корея) – Сакаиминато (Япония) 1 июля 2009 года. Судно построено в 1993 году, вмещает 465 пасажиров, 66 автомобилей и 130 контейнеров. От Владивостока до Кореи паром идет 22 часа, из Кореи в Японию - 15 часов, из Японии во Владивосток - двое суток (прибытие во Владивосток – по понедельникам, отход из Владивостока – по средам). Город Донхэ располагается в юго-восточной части провинции Канвондо и с восточной части окружен береговой линией.

В настоящее время генеральным агентом парома является ООО «Шторм Марин – Владивосток». На судне три класса кают и две royal-каюты, есть ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр, магазин беспошлинной торговли. Если пассажир покупает билет до Японии, то ему необходимо будет сойти в Донхэ и переночевать в гостинице за свой счет. Минимальный билет Донхэ - Владивосток в одну сторону стоит $205 (настил в каюте на 12 человек), «туда-обратно» - $335 (кровать в каюте на 20 человек). А вот стоимость билета в royal suite на одного пассажира «туда-обратно» составит $3185.

Напомним, что в последнее время прорабатывается вопрос возобновления паромного сообщения по международному маршруту Сокчо (Южная Корея) - Зарубино (Россия) - Хуньчунь (Китай). При этом рассматривается вариант захода парома во Владивосток. На линии планируется использовать суда вместимостью около 1 тыс. пассажиров, кроме того паромная линия сможет перевозить в два раза больше контейнерных грузов, чем ранее.

Паромное сообщение по маршруту Сокчо - Зарубино - Хуньчунь с марта 2013 года два раза в неделю выполняла южнокорейская судоходная компания DAEA Line. На линии работал пассажирский паром класса Ro-Ro - New Blue Ocean, на котором могут разместиться 750 пассажиров. В 2014 году перевозки были приостановлены из-за недостаточной окупаемости проекта.

Досье "Золотого Рога":

Соглашение о начале реконструкции железнодорожной линии от российской станции Хасан до Раджина и этого порта как пилотного проекта по восстановлению Транскорейской магистрали было достигнуто в 2006 году. Проект стартовал в октябре 2008 года, когда было подписано соглашение между РЖД и Министерством железнодорожного транспорта КНДР о сотрудничестве в его реализации.

В октябре 2011 года из России в Раджин прошел демонстрационный контейнерный поезд, открывший грузовое сообщение между двумя странами.

В 2013 году компания «РасонКонТранс» (совместное предприятие ОАО «РЖД», НПФ «Благосостояние» и порта Раджин) завершила реконструкцию участка железной дороги Хасан - Раджин, а в 2014 году КНДР ввела в порту новый перегрузочный терминал мощностью до 5 млн тонн в год.

Реконструированная железнодорожная инфраструктура рассчитана на перевозку 4 млн тонн грузов в год. Позднее по ней был запущен транзит угля из России на экспорт. Планировалось, что в дальнейшем участок станет пилотным в проекте развития Транскорейской магистрали. По условиям соглашения, КНДР сдает в аренду СП пирс и прилегающую территорию на 49 лет, за что получает 600 тыс. евро в год.

В перспективе, если будет налажено сообщение на всем протяжении транскорейской магистрали - от южнокорейского порта Пусан через КНДР в Россию, - появится возможность переориентировать на российский Транссиб значительную часть грузов, которые в настоящее время идут морским путем из Южной Кореи в Европу.

С 2014 года участвующие в проекте южнокорейские компании осуществили три тестовых отгрузки антрацита. После проведения КНДР запуска ракеты-носителя 7 февраля 2016 года южнокорейская сторона объявила о приостановке консультаций по поводу подписания договора об участии в этом проекте.

Олег КЛИМЕНКО.

На фото: Тот самый «Mangyongbong-92».