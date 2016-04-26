Виктор Прищепа: Нотариус руководствуется только законом

Накануне 150-летия российского нотариата президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата» Виктор Прищепа ответил на вопросы «Золотого Рога»

27 апреля 2016 года российский нотариат отмечает свой 150-летний юбилей. Эта дата (14 апреля по старому стилю) 1866 года стала официальным днем основания Российского нотариата, когда императором Александром II было утверждено Положение о нотариальной части, придавшее нотариату в России статус самостоятельной юридической структуры, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О развитии современного нотариата Приморского края корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» побеседовал с президентом Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», советником юстиции I класса, Заслуженным юристом Российской Федерации Виктором ПРИЩЕПОЙ.

- Виктор Павлович, в преддверии юбилея расскажите об истории современного нотариата Приморского края.

- В связи с принятием в 1993 году Основ законодательства Российской Федерации о нотариате была образована Приморская краевая нотариальная палата, первыми членами которой стали 13 нотариусов региона. Но с каждым годом численный состав палаты увеличивался, в том числе и в результате постепенного перехода государственных нотариусов на внебюджетную систему, стали создаваться полноценные нотариальные конторы, которые позволили обеспечить современный стандарт нотариального обслуживания, достойный гражданского общества и рыночной экономики. Сегодня мы объединяем 109 нотариусов.

- Какие функции возложены на нотариат в настоящее время?

- Нотариат призван защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц путем совершения предусмотренных законодательными актами нотариальных действий, тем самым обеспечивая стабильность гражданского оборота в целом. Для этого закон обязывает нотариуса выяснить волю сторон, разъяснить смысл, понятие и последствия заключаемой сделки, выявить и отразить в договоре все его условия. При этом нотариус выступает от имени государства, действует в интересах сторон, не проявляя какой-либо заинтересованности, руководствуясь только законом.

Что касается аспектов деятельности самой нотариальной палаты, то она обеспечивает выполнение требований законодательства о нотариате, профессиональную подготовку нотариусов, контроль за их деятельностью, а также работает над формированием доверия к нотариусам со стороны органов власти и населения.

- С начала года без нотариуса стало невозможно совершить ряд сделок с недвижимостью, например долевых сделок, сделок с участием несовершеннолетних и ограниченно дееспособных граждан. Как вы оцениваете эти нововведения?

- Безусловно, данное решение призвано сделать рынок недвижимости более прозрачным и цивилизованным. Нотариату переданы те виды сделок, которые были наиболее уязвимы и требовали определенных механизмов их защиты, поскольку нотариус предпринимает все возможные меры для обеспечения стабильности договора. При этом законодатель пошел по пути повышения привлекательности нотариальной формы сделок.

Заключить сделку через нотариуса невозможно без личного присутствия собственника, находящегося в здравом уме и полностью отдающего отчет в последствиях сделки. Нотариус гарантирует законность сделки, выяснит волю сторон и проверит соответствие содержания сделки волеизъявлению граждан. Также при обращении к нотариусу упрощается сам процесс оформления недвижимости как в случае заключения сделки, так и при наследовании, поскольку нотариус сегодня работает в режиме «одного окна».

Он имеет доступ к необходимым государственным базам данных и самостоятельно запрашивает необходимую информацию из реестра прав на недвижимое имущество и кадастра недвижимости. С помощью нотариуса можно подать документы на государственную регистрацию, причем при подаче документов в электронном виде регистрация займет всего один день, при подаче в бумажном виде – три дня. Как видите, обращение к нотариусу избавляет от лишней беготни и заметно сокращает временные затраты граждан.

Помимо этого, нотариус несет ответственность за каждое совершенное нотариальное действие. Если по вине нотариуса граждананину будет причинен ущерб, нотариус возместит его в полном объеме, поскольку он имеет личную страховку, также существует коллективная страховка региональной нотариальной палаты, кроме того нотариус несет ответственность всем своим личным имуществом, в случае если страховых сумм будет недостаточно для погашения ущерба. Также создан Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, выплаты из которого будут производиться в том случае, если предыдущие уровни страхования не смогут покрыть ущерб.

Кроме того, в этом году вступил в силу Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, который решает вопросы дисциплинарной ответственности и является дополнительным аргументом в пользу развития нотариата как института с высокой степенью ответственности. В нашей нотариальной палате уже создана и активно действует Комиссия по этике, председателем которой является вице-президент палаты Наталья ЕГОРОВА. С начала года по итогам работы комиссии и рассмотрения дисциплинарных производств правлением палаты привлечены к дисциплинарной ответственности три нотариуса, что свидетельствует об эффективном саморегулировании института нотариата, который заинтересован в ответственном отношении коллег к исполнению обязанностей.

- Востребованность нотариусов при оформлении сделок с недвижимостью растет?

- Несомненно, граждане все чаще обращаются к нотариусу при проведении таких сделок. Так, если в 2015 году в крае количество нотариально оформленных сделок с недвижимостью составило 1931, то за первый квартал текущего года - 891, то есть за три месяца эта цифра составила 42% от прошлогоднего результата. Аналогичная ситуация и с передачей нотариусами заявлений на регистрацию в электронном виде. С запуском с июня прошлого года Росреестром портала электронной подачи документов данная возможность активно реализовывается в нашем регионе: если в 2015 году нотариусами подано в электронном виде 131 заявление, то за первый квартал текущего года этот показатель составил уже 92 заявления, то есть 70%.

Можно сказать, что законодатель убедился в способности нотариата эффективно и ответственно защищать права и законные интересы граждан. В рамках состоявшихся 7 апреля текущего года в Государственной думе Российской Федерации парламентских слушаний дана положительная оценка участия нотариата в оформлении сделок с недвижимостью и приняты рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства в части использования потенциала нотариата в целях защиты прав и законных интересов граждан.

- Как и прежде, людей интересует вопрос оплаты нотариальных действий.

- Размеры нотариальных тарифов прозрачны и установлены Основами законодательства о нотариате и Налоговым кодексом. При этом в последние годы неоднократно снижался размер тарифа для сделок с недвижимым имуществом.

Однако до недавнего времени оставался не до конца урегулированным вопрос взимания платы за сопутствующую нотариальному действию правовую и техническую работу. Недавно на основе заключений Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем рынка» Российской академии наук и Национальной ассамблеи специалистов в области труда и социальной политики разработаны научно обоснованные рекомендации по установлению предельных размеров платы за такую работу для каждого региона страны исходя из прожиточного минимума на душу населения. Сейчас ведется работа по определению разумного размера оплаты правовой и технической работы в Приморском крае, но хотелось бы заметить, что наши тарифы зачастую значительно ниже рекомендованных.

- С 2018 года все нотариусы должны осуществить переход к регистрации нотариальных действий в электронной форме, вы к этому готовы?

- Конечно, готовы! Создание Единой информационной системы нотариата стало важнейшим достижением для нотариального сообщества страны, и она постоянно развивается. Уже с 2014 года ряд основных нотариальных действий, таких как доверенности, завещания, брачные договоры, информация об открытии наследственных дел, регистрируются в электронном виде. С этого года система пополнилась информацией о совершении действий в отношении юридических лиц.

Также новые технологии позволили создать публичный реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который стал востребованным инструментом регулирования залоговых отношений. Он был создан в целях воспрепятствования реализации мошеннических схем с заложенным имуществом, в результате которых причинялись убытки кредитным организациям, являвшимся залогодержателями, страдали и простые граждане, остававшиеся без приобретенного имущества. Изначально речь идет о залогах транспортных средств, хотя это может быть и иное имущество, переданное под залог. И Верховный суд уже подтвердил действие нового принципа, что добросовестный покупатель не расстанется с машиной, если он перед покупкой проверит ее у нотариуса на предмет нахождения в залоге.

- Обсуждается законодательная инициатива о предоставлении доступа к сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях. Как вы к ней относитесь?

- Положительно. Данная инициатива направлена на пресечение мошеннических действий с использованием поддельных доверенностей. Ведь действующая тайна совершения нотариальных действий в большинстве случаев не позволяет убедиться в подлинности нотариального документа даже лицам, для представительства перед которыми выдана доверенность.

Уже сейчас на сайте Федеральной нотариальной палаты действует сервис проверки по реквизитам отмененных доверенностей. Обсуждаемый законопроект предлагает расширить данный сервис, предоставив возможность проверки факта выдачи доверенности и ее регистрационных данных. При этом планируется, что регистрирующие органы будут иметь возможность проверки у нотариуса посредством электронного взаимодействия содержания самого документа. Это позволит отсеять фальшивые документы, изготовленные под нотариусов, что обезопасит гражданско-правовой оборот.

- Виктор Павлович, что бы вы пожелали своим коллегам накануне юбилея?

- Поздравляя коллег со 150-летием нотариата, хочу пожелать им в первую очередь оптимистического взгляда в будущее. Изменения в законодательстве показывают реальное значение нашей профессии в социальной и экономической жизни страны.

Кроме того, хотел бы сообщить, что в связи с праздничной датой 27 апреля нотариальное сообщество страны проводит День бесплатной юридической помощи. Обратившись к нотариусу в этот день, граждане смогут получить бесплатную правовую консультацию по различным аспектам нотариальной деятельности.

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.