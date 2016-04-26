Владивосток идет в культурный прорыв

В столице Приморья реставрируют памятники, модернизируют библиотеки и растят юные дарования

Во Владивостоке продолжаются ремонтные работы в старинном особняке в центре столицы Приморья, в котором разместится муниципальный Центр современного искусства. Первую выставку здесь планируется открыть уже к Дню города, хотя ремонт в помещениях будет продолжаться и дальше. Об этом рассказала начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана ШУПИРО во время брифинга для журналистов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», создание муниципального центра современного искусства, своеобразного городского музея, основой которого станет коллекция основателя галереи «Артэтаж» Александра ГОРОДНЕГО, ведется по решению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Для этого было выбрано старинное здание в самом сердце города - дом Демби на углу Океанского проспекта и ул. Адмирала Фокина. Здесь уже практически завершен ремонт зала для выставок на третьем этаже. Хотя работы, да и финансовых вложений впереди еще немало. Например, многие службы администрации уже переехали из здания, но еще остаются загс и краевой отдел соцобеспечения. В перспективе планируется и эти службы переселить, но для этого им нужно найти достойное помещение взамен.

Однако одним центром современного искусства работа городской культуры далеко не исчерпывается.

Библиотеки не только для чтения

В 2015 году во Владивостоке приступили к модернизации городских библиотек. Это долговременный проект, реализуемый муниципальной Владивостокской централизованной библиотечной системой и администрацией города.

Теперь городская библиотека - это не просто книгохранилище. Это место, где можно получить новые знания и навыки, пообщаться, посетить интересные и полезные горожанам всех поколений мероприятия, встретиться с экспертами различных сфер деятельности. Одним словом, муниципальные библиотеки стали центрами общения и образования.

На сегодня совершенно новыми - по внешнему облику и внутреннему содержанию - стали во Владивостоке пять библиотек, причем в разных районах города, от Эгершельда до Змеинки. Здесь представлены автоматизированное обслуживание, бесплатный Wi-Fi, доступ в электронную библиотеку «ЛитРес». А самое главное - предусмотрены комфортные пространства для встреч, дискуссионных клубов, мастер-классов и открытых уроков. Пенсионеров здесь обучают основам компьютерной грамотности, юных горожан - игре в шахматы, китайскому и английскому языкам…

Кстати, по итогам 2015 года пользователями муниципальных библиотек стали около 86 тысяч горожан, и это пятое место в России!

Юным талантам - городские стипендии

Во Владивостоке работает 10 детских школ искусств - с художественным, музыкальным, театральным, вокальным уклонами, - в которых обучается порядка 4000 детей. Фактически Владивосток - место, где открывают и растят таланты. И сохранение лучших традиций дорогого стоит.

«В наших школах искусств замечательные преподаватели», - уверена Светлана Шупиро. А еще в администрации города решили: учиться прекрасному дети должны в красивой обстановке. Поэтому несколько лет назад начали планомерный ремонт всех учреждений. И за несколько лет школы просто преобразились. Крыши, что текли, заменены, отремонтированы фасады, массово установлены пластиковые окна. А еще преобразились классы, холлы, концертные залы. Впервые за многие годы начал решаться вопрос приобретения новых музыкальных инструментов.

В целях поддержки юных талантов городские власти проводят для учащихся ДШИ конкурсы, фестивали, выставки. Воспитанники школ искусств постоянно становятся лауреатами и победителями региональных, федеральных, международных конкурсов. А кроме того, ежегодно самые талантливые получают единовременную городскую награду - стипендию главы города Владивостока. Это очень важно - оценить и поддержать юное дарование.

Культурному наследию - долгую жизнь

Большая работа ведется во Владивостоке и по сохранению и поддержанию в хорошем техническом состоянии объектов культурного наследия. До 2009 года в муниципальной собственности числилось всего три памятника. В 2009-2012 годах в казну было принято 50 памятников истории и культуры - это практически все основные монументы. И впервые началась реставрационная работа. Восстановили памятники, связанные с Великой Отечественной, с историей города. В прошлом году капитально отремонтировали практически весь мемориальный комплекс «Боевая слава ТОФ» и памятник Герою Советского Союза Карбышеву. Продолжается такая работа и сейчас.

Продолжает работать комиссия по городской топонимике. Наименовываются новые улицы, скверы, проспекты, либо даются названия уже существующим, но безымянным. Так, в прошлом году наименованы 30 улиц и 2 сквера. Среди скверов - скверы Игнатьева и Острякова. Среди улиц - Аквамариновая, Рубиновая и Аметистовая, Саянская, Тибетская и Гималайская, а также Куинджи, Голицына, Казакевича и многие другие.

Также Светлана Шупиро напомнила, что в муниципальную собственность в прошлом году принято 103 объекта Владивостокской крепости. К сожалению, десятки лет средств в сохранение и содержание крепости не вкладывалось, часть объектов серьезно повреждены. Поэтому сейчас требуется немало средств и усилий, чтобы привести памятник в порядок. Наиболее оптимальный путь использования объектов крепости сейчас - предложить их ответственным арендаторам на условиях восстановления и сохранения как объектов культурного наследия. Как именно использовать объекты Владивостокской крепости, необходимо решать в каждом конкретном случае. Использование объектов крепости совместно с арендаторами и под контролем органов по охране памятников позволит решить основные задачи - сохранить объекты и максимально «открыть» их тысячам туристов.

В завершение пресс-конференции Светлана Шупиро поделилась планами: кроме уже ставших традиционными мероприятий в честь Дня Победы, Дня города и других, в этом году впервые будет проведен фестиваль, посвященный творчеству Владимира ВЫСОЦКОГО, а также пройдет фестиваль Владивостокской крепости.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.