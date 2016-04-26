Посетители нацпарка пойдут "Тропой леопарда"

В сентябре в нацпарке «Земля леопарда» откроют новый экологический маршрут. Его открытие будет приурочено ко второму Восточному экономическому форуму, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Нацпарку «Земля леопарда» всего четыре года, и сегодня у нас есть только одна экологическая тропа - «Логово леопарда», - сообщила директор парка Татьяна БАРАНОВСКАЯ на заседании Общественного экспертного совета по туризму, которое провел губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. - Ее посетители могут познакомиться с экосистемой особо охраняемой природной территории, посмотреть подкормочные площадки и солонцы и другое. Чтобы развить это направление туризма, мы провели комплексное обследование территории и наметили семь экологических троп. Все экотропы будут выполнены в едином стиле и созданы с использованием антивандальных материалов. Ожидается, что часть маршрутов будут не только пешими, но также велосипедными и конными. Помимо прочего на территории «Земли леопарда» планируется оборудовать площадки для пикников.

На экспертном совете также подняли вопрос по созданию национальным парком привлекательных пакетов туристических услуг. Все эти планируемые мероприятия поддержаны государственной программой Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае».

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.