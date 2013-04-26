В Приморском крае на заводе "Звезда" сформирован представительный орган из членов трудового коллектива

На Дальневосточном заводе «Звезда» прошла конференция трудового коллектива. Почти от четырехтысячного коллектива был выбран 61 делегат – представлены будут все подразделения и цеха завода. Конференция прошла в конструктивном и деловом ключе – делегаты сформировали представительный орган для разработки и заключения нового коллективного договора на период с 2013 по 2016 год.

Формирование такого представительного органа предусмотрено статьей 37 Трудового кодекса РФ – в случае, если профсоюзная организация, ранее выполнявшая функции единого представительного органа трудового коллектива, объединяет менее половины работников предприятия. Сейчас на заводе сложилась именно такая ситуация – членами профсоюза являются менее 50 процентов работников предприятия.

Как отметил и. о. генерального директора Геннадий Слугин, завод «Звезда» стал первым предприятием отрасли, где сформирован представительный орган из членов трудового коллектива.

– Никто лучше самих работников не сможет сказать, что необходимо изменить в работе предприятия. Руководство завода, со своей стороны, заинтересовано в подобном диалоге. Нам важно улучшить условия труда, привлечь на завод новых сотрудников, повысить престиж «Звезды». Уверен, что избрание представительного органа оптимизирует диалог между трудовым коллективом и работодателем. Позволит существенно улучшить условия труда и повысит социальные гарантии трудящихся, – отметил Геннадий Слугин, - В настоящий момент руководство Дальневосточного центра судостроения и судоремонта ведет большую работу по улучшению условий труда, социальных гарантий, повышению престижа рабочих профессий и квалификации сотрудников заводов, входящих в состав ДЦСС.

На конференции присутствовали наблюдатели от Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, которые стали независимыми членами счетной комиссии вместе с тремя представителями трудового коллектива. Председателем собрания был избран токарь 11-го цеха Марат Арсланов, секретарем – бригадир 10-го цеха Сергей Никаноров. На должность председателя в ходе тайного голосования был избран Марат Арсланов. Из 16 кандидатов в представительный орган были избраны десять – те, кто набрал наибольшее количество голосов: Аркадий Файман (55-й отдел), Сергей Никаноров (10-й цех), Галина Русина (17-й цех), Алексей Дидиченко (63-е упр.), Анатолий Ветров (7-й цех), Павел Барабанников (10-й цех), Игорь Евдокимов (16-й цех), Сергей Погребняк (19-й цех), Михаил Свирин (43-й отдел), Ирина Круценко (50-й отдел).

Делегаты конференции рекомендовали профсоюзной организации наделить полномочиями членов профсоюзной организации, избранных в состав представительного органа, быть представителями ОАО «ДВЗ «Звезда» в едином представительном органе.

– Впервые среди предприятий, входящих в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, прошла такого рода конференция, где выбраны представители от трудового коллектива волеизъявлением всего коллектива, а не группой отдельных заинтересованных лиц, которой зачастую является профсоюз, – отметила начальник управления персоналом ОАО «ДЦСС» Ирина Кондратенко. – Хотелось бы поблагодарить всех за проявленную инициативу, отметить деловой настрой и сплоченную работу администрации и работников. Будем надеяться, что и обсуждение, и заключение коллективного договора пройдет на такой же позитивной волне.

В настоящий момент по федеральной целевой программе идет модернизация существующих мощностей завода «Звезда», Дальневосточный центр судостроения и судоремонта на базе предприятия строит новую верфь, ориентированную на гражданское судостроение. Только в ближайший год «Звезде» потребуется более 1000 новых специалистов. Поэтому одно из главных направлений работы руководства предприятия – улучшение условий труда рабочих, создание комфортной атмосферы в коллективе. Создание представительного органа позволит узнавать потребности коллектива завода и выносить предложения по улучшению условий труда напрямую руководству предприятия, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.