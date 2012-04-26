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МЧС просит помочь: Дочери дальневосточного спасателя поставлен страшный диагноз
ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля, ZRPRESS. 26 апреля на сайте Главного управления МЧС по Приморскому краю опубликовано обращение "Нам очень нужна Ваша помощь!". 11-месячной дочери Евгения Мельникова, начальника поисково-спасательного подразделения ФГКУ «ДВРПСО МЧС России», спасателя 1-го класса, поставлен страшный диагноз - острый лейкоз, срочно необходимо дорогостоящее лечение.
"Срочно необходимы средства на лечение Анны Мельниковой. Диагноз: острый лейкоз, бифенотипический вариант, относится к редко встречающейся разновидности острых лейкозов, особенно в детском возрасте. Лечение больных острым лейкозом необходимо начинать сразу же после подтверждения диагноза, поскольку при отсутствии терапии заболевание развивается очень быстро.
Принять Анюту на лечение согласился Токийский Международный Медицинский Институт, имеющий положительный опыт лечения лейкозов.
Примерная стоимость первого года лечения 18 000 000 иен или 6 млн 800 тысяч рублей.
Отец Анны, Евгений Мельников, спасатель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Работая в отряде с октября 1997 года, Евгений много раз приходил на помощь людям в самых различных жизненных ситуациях. Неоднократно принимал участие в поисково-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях различного уровня и масштаба, в том числе по ликвидации последствий землетрясения и цунами в Японии в марте 2011 года. За добросовестный труд имеет поощрения от руководства отряда, ДВРЦ МЧС России. Награжден почетной грамотой МЧС России, медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», медалью МЧС России «ХХ лет МЧС России», наручными часами «За мужество, проявленное при ликвидации последствий ЧС в Японии».
Теперь ему нужна наша с вами помощь.
Если вы решите подарить Ане жизнь, пусть Вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет ценно и с благодарностью принято.
Наименования банка получателя ВТБ24(ЗАО)
Адрес банка получателя 101000, г. Москва, ул. Мясницкая,д.35
ИНН банка получателя 7710353606
БИК Банка получателя 044525716
К/с Банка получателя 30101810100000000716
Счет получателя в банке 30232-810-4-8110-0000009
Номер карты получателя в банке 4272 2910 0360 8286
Получатель в банке Мельников Евгений Геннадьевич
Назначение платежа: добровольное пожертвование на лечение Анны Мельниковой
Или
Наименования банка получателя Дальневосточный банк ОАО Сбербанка России
г. Хабаровск
ИНН банка получателя 7707083893
БИК Банка получателя 040813608
К/с Банка получателя 30101810600000000608
Счет получателя в банке 40817810270007707395
Номер карты получателя в банке 4276 8700 3721 2243
Получатель в банке Мельникова Наталья Александровна
Назначение платежа: добровольное пожертвование на лечение Анны Мельниковой
Решается вопрос об открытии специального счета", - написано в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Как рассказали коллеги Евгения Мельникова, деньги на указанные счета постепенно поступают. Из России уже пришло 500 тыс. рублей, еще 400 тыс. собрали в Японии русские. Русская диаспора в Японии активно помогает Евгению, нашли для него квартиру бесплатно до конца мая. 27 апреля Анюте начинают химиотерапию.
История Анюты
Родилась Анна 3 мая 2011 года весом 3140 гр. и 52 см роста. При рождении по шкале Апгар общее состояние малышки было оценено на 9 баллов (максимум - 10). До недавнего времени Анюта росла и развивалась в соответствии с возрастом, радовала родителей своими маленькими, но очень важными достижениями.
В феврале девочка перенесла вирусную инфекцию, после чего родители стали отмечать у нее слабость, отечность и бледность лица, снижение аппетита. Врачи ставили проблемы с кишечником. 1 апреля у ребенка поднялась высокая температура и продолжала держаться, несмотря на получаемое лечение. 6 апреля Анюту с мамой положили в Детскую Краевую Клиническую больницу на обследование. Далее череда анализов, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, рентгеногpафия, исследования крови и костного мозга. В результате страшный диагноз - острый лейкоз, бифенотипический вариант. Выделяют две формы лейкоза: лимфобластный, и миелобластный в зависимости от того, какие клетки подверглись злокачественному перерождению. Анюте достались оба варианта.
Острый бифенотипический лейкоз относится к редко встречающейся разновидности острых лейкозов, особенно в детском возрасте, ввиду чего единого мнения у российских специалистов по поводу направленности протоколов химиотерапии (на лимфоидную, на миелоидную или на обе линии) на сегодняшний день нет. Не было протоколов лечения и в Детской Краевой Клинической больнице, где Ане поставили диагноз. Ответа на запрос об определении девочки на лечение в Москве или Санкт-Петербурге пришлось бы ждать не менее двух недель. Да и восьмичасовой перелет не известно как мог сказаться на здоровье ребенка. При этом лечение больных острым лейкозом необходимо начинать сразу же после подтверждения диагноза, поскольку при отсутствии терапии заболевание развивается очень быстро.
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