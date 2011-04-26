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Специалисты Примтеплоэнерго и судебные приставы, вооруженные комплексом "Дорожный пристав", чистят дороги края от автодолжников

26 Апреля 2011, 22:04 | Приморье

Система «Дорожный пристав» за секунды «вычисляет» автомобиль должника, в движущемся потоке машин считывая данные с госномера

Комплекс «Дорожный пристав» получил в Приморье постоянную прописку. Напомним, месяц назад его опробовали в Находке. С тех пор он в плотном режиме работает на дорогах края, сообщает пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго"

Система за секунды «вычисляет» автомобиль должника, в движущемся потоке машин считывая данные с госномера. После этого инспектор ГИБДД останавливает транспорт, и водителя-должника приглашают тут же пообщаться с судебными приставами. Если задолженность не оплачивается на месте, автомобиль тут же арестовывают в счет ее погашения.

Последний адрес, где работали с комплексом «Дорожный пристав» специалисты Примтеплоэнерго и судебные приставы - север Приморья. В Дальнегорске и Кавалерово были арестованы шесть автомобилей. Хотя водителей-должников было гораздо больше. Но люди старались расплатиться на месте. За три дня рейда (приставы и специалисты Примтеплоэнерго работали еще и в Ольге) должники оплатили более 330 тысяч рублей задолженности. Было проведено 16 арестов имущества на сумму 929 600 рублей.

«На севере края мы будем работать очень часто, - говорит начальник управления сбыта Примтеплоэнерго Галина Ли. – Уровень неплатежей здесь остается очень высоким. – Жители Дальнегорска, Кавалеровского, Ольгинского и Чугуевского районов задолжали предприятию порядка 458 миллионов рублей».

«Мы хорошо понимаем, что водителям очень не нравится происходящее, - комментирует начальник правового управления Примтеплоэнерго Юлия Суворова. - Рушатся планы, теряется время, подчас приходится расстаться с машиной. Но, если есть долги - будь готов к такому повороту событий. Так что лучше расплатиться вовремя, не доводя дело до «проверок на дорогах».

Автор: Пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго"
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