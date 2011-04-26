Переаттестация МВД: от рядовых до командиров приказано молчать

До 1 июня 2011 г. по поручению президента и согласно соответствующему Указу, все сотрудники органов внутренних дел - от рядового до министра должны пройти переаттестацию.

На сегодня своеобразный рубикон перешли многие генералы МВД. Отрадно отметить, что среди этих счастливчиков есть приморский представитель - еще вчера «начальник УВД по Приморскому краю», а сегодня «начальник Управления МВД по Приморскому краю генерал-майор полиции» Андрей Александрович НИКОЛАЕВ.

О том, что в высших эшелонах милицейской, а ныне полицейской системы аттестация идет полным ходом, можно судить по пресс-релизам президентской администрации, сообщающей об очередных увольнениях генералов и полковников.

Что касается среднего начальствующего и рядового состава новообразованной полиции, то о нюансах аттестации этих категорий личного состава пока ничего неизвестно. За исключением того, что сотрудники из числа тех, с кем приходилось общаться на тему аттестации, хором заявляли, что «их пока в полицейские не записали, а когда начнется аттестация - неизвестно».

Секретность предстоящего аттестационного действа подогрело распоряжение министра, которое озвучено в регионах: всем сотрудникам - от рядовых до командиров и начальников воздерживаться от общения с прессой и обществом. Формулировка простая, как параграф: о ходе и результатах аттестации расскажут уполномоченные на это сотрудники.

Когда случится это маленькое журналистское счастье, не уточняется, но, по информации пресс-службы управления МВД по Приморскому краю, «генерал полиции Андрей Николаев со дня на день должен поставить общественность в известность о ходе реформы в приморской полиции».

Как уже сообщалось ранее, 18 апреля на еженедельной депутатской планерке «в известность» было поставлено Законодательное собрание Приморского края. Следующий на очереди – народ.

Как удалось узнать «ЗР», пока что полным ходом идет работа с документами на каждого сотрудника, их личными делами. Кадровикам предстоит сделать нелегкий выбор, но каждый 5-й сотрудник должен остаться за бортом полиции – таково решение и требование главы Государства.

В отделах и подразделениях ОВД Приморского края царит обычная повседневная рабочая обстановка. При этом большинство опрошенных рядовых сотрудников не понимают даже сути переаттестации, каковы критерии, по которым будут проводиться переназначения на должности, какие последствия кроме возможного сокращения она может повлечь.

Разговоры о якобы гнетущей обстановке, всеобщей подозрительности и страхе, царящем в отделах, что выразилось в немыслимом – якобы даже гаишники перестали брать взятки - сильно преувеличены.

Правда, «в низах» ходят разговоры, а федеральные СМИ уже успели донести до министра внутренних дел Рашида НУРГАЛИЕВА информацию об имеющихся коррупционных перегибах на местах, где реформенную неразбериху и аттестацию некоторые предприимчивые начальники решили обратить себе на пользу. Так, в ряде регионов за положительный исход аттестации начальники дерут с подчиненных деньги. Назывались даже суммы, в зависимости от должности и звания. Денежная «вилка» за «вход» в полицию якобы составляет от 5 до 70 тыс. руб.

Приморского края в этом списке нет. Подобные факты не смогли подтвердить ни правозащитники, ничего о них неизвестно одиозным критикам правоохранительных органов из числа «отмороженных» блоггеров.

В принципе, проанализировав сообщения приморских СМИ и блогосферу, можно прийти к выводу, что общественность аттестация, как и реформа МВД в целом, мало интересует, за исключением разве что вопроса – удержится ли в своем кресле начальник приморской ГАИ Александр ЛЫСЕНКО.

Напомним, что доведенные до отчаяния поборами при регистрации и техническом осмотре граждане начали подписываться под обращением в федеральные правоохранительные инстанции, а также президенту и премьер-министру с требованием отставки полицейского чиновника.