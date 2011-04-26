Арсеньевцы пожаловались Уполномоченному

В Арсеньеве Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Владимир УШАКОВ провел выездной прием жителей города. Жители города обратились к В. Ушакову с просьбами помочь решить жилищные вопросы, вопросы выплаты задолженности пенсионерам за междугородний проезд, разобраться в ситуациях, связанных с неисполнением решения суда, начислением пенсии, присвоением звания «Ветеран труда» и других.

Такие выездные приемы в разных регионах Приморья позволяют более полно использовать возможности для усиления гарантий государственной защиты прав и свобод на территории края и содействия восстановлению нарушенных прав человека. Напомним, что Федеральный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», который регламентирует деятельность российского омбудсмена, был принят в нашей стране в 1997 году. В настоящее время региональные Уполномоченные по правам человека действуют более чем в 50 субъектах Российской Федерации. Владимир Ушаков назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Приморском крае в 2009 году. 2010 году Уполномоченному по правам человека в Приморье поступило 6510 обращений, при этом жалобы составили 55,6% от общего числа обращений.