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Владимир Ощенко: "Двадцать лет назад Приморье могло стать ядерной помойкой"
Известный тележурналист участвовал в радиопрограмме, посвященной двухлетию общественных слушаний по строительству в бухте Сысоева центра хранения и переработки радиоактивных отходов
Двухлетию общественных слушаний, посвященных строительству в бухте Сысоева в Приморье центра кондиционирования и переработки радиоактивных отходов, был посвящен эфир авторской программы Андрея Калачинского на одной из региональных радиостанций. Гостем программы стал тележурналист Владимир Ощенко. Он не первый год изучает вопрос утилизации и вывоза из Приморья радиоактивных отходов.
Владимир Григорьевич вспомнил: 20 лет назад опасность превращения Приморья в ядерную помойку была вполне реальной.
- В то время вопросами хранения всех видов радиоактивных отходов занимался флот, - рассказал Владимир Ощенко. – Все помнят, за что был осужден Григорий Пасько? За то, что в 1995 году снял на камеру, как танкер ТНТ-50 сливает в Японское море жидкие радиоактивные отходы. Вот так «хранили», что и говорить. И построенные в 60-70-х годах хранилища для ТРО и ЖРО приходили в негодность. Более 10 лет назад, когда ДальРАО только начинало заниматься вплотную вопросами утилизации и хранения ТРО, мне в бухте Сысоева, где флот хранил в бетонных строениях радиоактивные отходы, показали тополь – умерший, засохший потому, что его корни питались водой, смешанной с радиоактивным отходами, просачивающимися откуда-то из хранилища. Флот это не очень волновало, а вот специалистам ДальРАО пришлось тополь выкорчевать и залить эту яму бетоном.
Так что я твердо уверен: вывести вопросы радиационной безопасности из ведомства Минобороны было более чем правильным решением. Знаете, лет 9 назад ученый-эколог Борис Преображенский, стоя на той бетонированной площадке, где сейчас стоят утилизированные бывшие отсеки ядерных реакторов АПЛ (в бухте Разбойник), сказал мне: только после появления ДальРАО с нами, экологами, стали разговаривать, наше мнение стали учитывать, нашим опытом интересоваться. Флот на нас внимания не обращал. Борис Владимирович был человеком жестким и честным и на его слова стоит обратить внимание.
Владимир Ощенко также рассказал, с каким энтузиазмом население города Фокино, где проходили тем самые слушания, восприняли решение о начале строительства этого самого центра кондиционирования радиоактивных отходов. Ведь жители города, особенно имеющие отношение к флоту, прекрасно знали, как он необходим. «Фокинцы понимали, о чем идет речь», - подчеркнул журналист.
- Я видел ТНТ-50, тот танкер, который сливал ЖРО в Японское море. Это было в самом начале нулевых. Тогда еще на территории ДальРАО работы только начинались. И нам показали этот стоящий на приколе танкер и попросили обходить пятой дорогой – так сильно он фонил. Сейчас его уже нет. Он полностью утилизирован, закрыт защитой и хранится в полной безопасности. Как и многие другие потенциально более чем опасные объекты, - сказал Владимир Ощенко. – Так что ДальРАО – как часть корпорации «Росатом» - занимается как раз тем, что ежедневно, методично очищает территорию Приморья от радиоактивного мусора. И не дает нам никакого шанса стать «ядерной помойкой». И это очень радует.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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