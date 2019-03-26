Поступок года и лучшего общественника Приморского края выберут на премии "Неравнодушный гражданин"

1 апреля Благотворительный фонд Александра Монастырёва открывает приём заявок от приморцев с активной жизненной позицией

Приём заявок на участие в ежегодной общественной премии "Неравнодушный гражданин" объявлен для активистов Приморья. К участию приглашаются жители края, осуществлявшие общественно значимую и социальную деятельность в 2018 году.

Премия проводится с 2015 года и за четыре года стала неотъемлемой частью общественной жизни края. За несколько лет заметно возросла и активность жителей, число заявок поступающих в адрес организаторов премии ежегодно увеличивается. Приморцы берутся за решения самых разных социальных проблем: оказывают помощь нуждающимся, защищают природу, приводят в порядок общественные места, занимаются волонтёрской, просветительской и культурной деятельностью.













Премия «Неравнодушный гражданин» создана для объединения и поощрения различных гражданских инициатив, и является своеобразной коммуникационной площадкой, где активисты со всего края презентуют социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают общественное признание и поддержку.

Звание «Неравнодушный гражданин» носят более ста общественников Приморья, такие люди, как победительница прошлого года в номинации «Муниципальный герой»: Ботвинко Надежда Наиловна, мастер народно-прикладного искусства из города Партизанска.

Надежда Наиловна работает воспитателем в реабилитационном центре «Дружба», а в свободное время прививает любовь к своей малой Родине через изготовление поделок из природных и бросовых материалов. Проводимые ею мастер-классы привлекают внимание людей разного возраста. Работы её воспитанников были представлены в 2018 году на экологическом международном фестивале в префектуре Тоттори в Японии.

В этом году премия "Неравнодушный гражданин" проводится по пяти основным номинациям: "Семья и дети", "Мой город", "Просвещение", "Природа", "Культура", и двум дополнительным: «Муниципальный герой» и «Поступок года».

Валерия Костина, Руководитель благотворительного фонда А. Монастырёва так прокомментировала обновление номинаций: «Каждый год мы немного экспериментируем с номинациями премии. И эти эксперименты не случайны. Мы всегда оцениваем, на какие номинации поступает наибольшее и наименьшее количество заявок, собираем обратную связь от членов жюри, партнёров и самих номинантов. На мой взгляд, конкурсы должны быть адаптивными. Например, в этом году мы возвращаем номинацию «Поступок года». Человека, чья гражданская инициатива будет признана самой значительной, яркой и нужной для Приморья выберут сами жители путём народного голосования на сайте премии. Для нас народное голосование это ещё одна возможность рассказать как можно большему количеству человек о поступках наших неравнодушных граждан. А участникам, конечно же, будет интересно побороться за главную награду».

Победители во всех номинациях определятся на итоговой церемонии награждения, которая пройдет в июне в городе Владивостоке.

Заявки будут рассмотрены экспертным жюри из представителей общественных и некоммерческих организаций, администрации Приморского края, деятелей культуры, науки и социально ориентированного бизнеса.

Победители получат денежное вознаграждение от организатора мероприятия – Благотворительного фонда Александра Монастырёва, а так же памятные подарки от партнёров.

Принять участие в конкурсе может любой житель Приморского края от 14 лет и старше: все те, кто активно развивает социально значимые проекты, вкладывает в них своё время, энергию и добивается успеха в их реализации.

Для участия в премии необходимо зайти на сайт: неравнодушныйгражданин.рф и заполнить электронную форму заявки до 30 апреля 2019 года.