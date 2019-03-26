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Малышам из центра "Ковчег надежды" доставили медикаменты от благотворительного фонда

26 Марта 2019, 16:34 | Приморье

Раз в несколько месяцев наш фонд передает медицинские препараты  и гигиенические принадлежности  Приморской общественной организации социальной поддержки населения «Живая Надежда»

Благотворительный фонд Александра Монастырёва в рамках программы поддержки детства, материнства и отцовства помогает не только  государственным социальным учреждениям, но и некоммерческим организациям, которые  решают проблему социального сиротства и оказывают помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 

В июне 2013 года организация запустила уникальный проект - «Ковчег надежды», направленный на решение проблемы социального сиротства в крае. С тех пор маленький, но стойкий «Ковчег надежды» помогает одиноким женщинам с детьми, которые нуждаются в жилье и лишены поддержки близких и родных.

 


 

 

 

Центр помощи мамам «Ковчег надежды» - это небольшой  коттедж, расположенный в пригородной зоне Владивостока.  Собственный дом  позволяет сотрудникам центра обеспечить комфортное проживание нескольким беременным женщинам или мамочкам с детьми, например, сейчас в «Ковчеге» находятся девять девушек с  малышами в возрасте от нескольких месяцев до четырех лет.

Время пребывания в центре определяется с каждой мамочкой в индивидуальном порядке. В среднем девушки проходят реабилитацию около полутора лет. Все это время маму и ребенка обеспечивают продуктами питания, предметами первой необходимости и медицинской помощью.

Психологи и социальные педагоги помогают маленьким семьям выстроить доверительные отношения друг с другом, учат девушек быть сильными и уверенными в себе личностями. Некоторые мамочки осваивают на курсах профессию и с момента исполнения ребенку одного года с помощью центра устраиваются на работу. Юристы «Ковчега надежды» оказывают содействие в восстановлении документов, поиске родственников и получении жилья, если оно положено государством. 

Когда наступает время, мамы с детьми уходят из «семейного гнезда» в большой мир, чтобы начать самостоятельную жизнь. Но даже после ухода подопечные не остаются без помощи, еще какое-то время они  находятся на постреабилитационном патронаже центра.  

Благотворительный фонд разделяет значимость  таких социальных инициатив,  поэтому проект «Ковчег надежды» включён в нашу благотворительную программу и получает необходимые медикаменты на регулярной основе.     

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: неравнодушный гражданин  фондмонастырева  благотворительность  премия  неравнодушныйгражданин 






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