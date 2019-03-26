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Права человека в Приморье доверят экс-прокурору

26 Марта 2019, 12:41 | Приморье

Уполномоченным по правам человека в Приморском крае вновь станет выходец из силовых структур. 20 марта профильный комитет краевого Заксобрания согласовал на эту должность кандидатуру Юрия МЕЛЬНИКОВА (на фото), долгое время работавшего в органах прокуратуры Приморья. Окончательное решение по его кандидатуре должно быть принято 27 марта на очередном заседании ЗС ПК.

Полномочия Валерия РОЗОВА (генерал-майора погранвойск в отставке), занимавшего пост краевого омбудсмена с 2014 года, истекли в конце февраля. В соответствии с краевым законодательством, глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО внес на рассмотрение Законодательного Собрания кандидатуру Юрия Мельникова. Ранее кандидатура Мельникова получила согласование со стороны федерального омбудсмена Татьяны МОСКАЛЬКОВОЙ.

60-летний Юрий Мельников является доктором юридических наук и имеет за плечами 30-летний стаж работы в органах прокуратуры. Дослужился до поста заместителя прокурора Приморского края. Выйдя в отставку в 2010 году, Мельников занялся общественной деятельностью. Сейчас он возглавляет приморское отделение Ассоциации юристов России и совет этой организации в Дальневосточном федеральном округе, входит в ряд общественных экспертных советов. Кроме того, Юрий Мельников имеет и политический опыт. Он является председателем Региональной контрольной комиссии приморского отделения «Единой России». Неоднократно входил в оргкомитеты предварительного голосования «ЕР» на выборах депутатов разного уровня.

На фото: 60-летний Юрий Мельников является доктором юридических наук и имеет за плечами 30-летний стаж работы в органах прокуратуры. Дослужился до поста заместителя прокурора Приморского края.

Фото Novayagazeta-vlad.ru.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кадры  права человека 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич20:39, 26.03.2019#

    Малюта Скуратов на должности матери Терезы, впечатляет.

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