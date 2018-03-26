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В Приморье построят новый мост, который свяжет Россию и Корею
Он дополнит знаменитый железнодорожный «Мост дружбы» и позволит открыть автомобильное сообщение между странами
Россия и КНДР могут построить мост, который соединит две страны экономически и позволит направлять грузы напрямую, а не через Китай, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает газета The Washington Post, на данный момент между двумя странами перекинут «Мост дружбы» через реку Туманная, по которому осуществляется железнодорожное сообщение. По информации издания, на этой неделе представители российской стороны обсудили с северокорейскими партнерами строительство нового моста. Утверждается, что обе страны давно высказывались в пользу данного проекта.
«Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. На данный момент, когда мы импортируем товары, они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это серьезно удлинняет дорогу», — заявил вице-премьер КНДР Ро Ту Чоль.
Сообщается, что проект пока находится на самой ранней стадии разработки. Дальнейшему развитию проекта мешают санкции ООН против КНДР.
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