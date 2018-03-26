www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.11 р. 100 JPY: 54.38 р.
EUR: 70.43 р. 10 CNY: 90.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Транспорт
Распечатать

В Приморье построят новый мост, который свяжет Россию и Корею

26 Марта 2018, 15:18 | Приморье

Он дополнит знаменитый железнодорожный «Мост дружбы» и позволит открыть автомобильное сообщение между странами

Россия и КНДР могут построить мост, который соединит две страны экономически и позволит направлять грузы напрямую, а не через Китай, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает газета The Washington Post, на данный момент между двумя странами перекинут «Мост дружбы» через реку Туманная, по которому осуществляется железнодорожное сообщение. По информации издания, на этой неделе представители российской стороны обсудили с северокорейскими партнерами строительство нового моста. Утверждается, что обе страны давно высказывались в пользу данного проекта.

«Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. На данный момент, когда мы импортируем товары, они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это серьезно удлинняет дорогу», — заявил вице-премьер КНДР Ро Ту Чоль.

Сообщается, что проект пока находится на самой ранней стадии разработки. Дальнейшему развитию проекта мешают санкции ООН против КНДР.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ким чен ын  КНДР  газета  пограничные войска  туманная  мост  Корея  the washington post  река  железная дорога 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru