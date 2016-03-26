Леопарды загнали приморцев под землю

Первый в России экологический тоннель открыли в Приморье сегодня, 26 марта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Участие в торжественном митинге принял руководитель Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов, а также заместитель председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, директор национального парка «Земля леопарда» Татьяна Барановская.

Сергей Иванов отметил, еще несколько лет назад численность дальневосточных леопардов не превышала 30 особей.

«Построив этот тоннель, мы, по-русски говоря, убиваем двух зайцев: с одной стороны, мы облегчили жизнь автомобилистам, которым теперь не придется карабкаться по перевалу. С другой стороны, мы защитили исторические миграционные пути дальневосточных леопардов», – подчеркнул руководитель Администрации Президента.

Сергей Иванов также обзозначил, что тоннель построен по последнему слову техники.

«В рамках реализации проекта было реконструировано два моста, построено пять километров автодороги. Тоннель – это жемчужина большого проекта. Общая стоимость проекта превысила 1,8 миллиона рублей», – заявил он.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что открытие первого в России экологического тоннеля – знаковое событие и большой праздник для региона.

«Это было трудно, мы столкнулись с определенными сложностями, но успешно все преодолели. Наш регион – место обитания краснокнижных животных, среди которых особое место занимает дальневосточный леопард. Это редчайшая кошка планеты, и именно в Приморье находится почти вся её популяция. Мы гордимся и очень дорожим тем, что численность дальневосточного леопарда в последние годы существенно увеличилась. И это большая ответственность», – акцентировал глава региона.

Сергей Иванов на церемонии открытия также вручил работникам «Примавтодора» и «Гидротехники» почетные грамоты Администрации Президента.

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По словам главного энергетика «Примавтодора» Антона Военкова, тоннель оборудован самыми современными инженерными системами оповещения, охраны и связи, контроля допустимых концентраций вредных веществ в воздухе и управления вентиляцией, подогрева водоотводных лотков, подогрева проезжей части на въездах в тоннель, а также круглосуточного освещения.

«Стены и свод тоннеля обшиты огнезащитной плитой, имеющей степень огнестойкости в 180 минут, обеспечивающей сохранность железобетонной конструкции и магистральных инженерных коммуникаций», – рассказал он.

Напомним, Нарвинский тоннель общей длиной 575 метров построен в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда. Именно в Хасанском районе Приморья обитают эти редкие кошки. Тоннель разводит по разным уровням автомобильную трассу и пути миграции леопардов.

Реконструированный участок автодороги «Раздольное – Хасан» в районе Нарвинского перевала является составной частью транспортного коридора «Приморье-2» и граничит с государственным природным биосферным заповедником «Кедровая падь» и национальным парком «Земля леопарда».





















WWF России был одной из организаций, активно участвующей с 2007 года в обсуждении природоохранной составляющей развития автомобильной трассы Раздольное-Хасан. Проблема состояла в том, что в связи с реконструкцией автодороги, необходимой для экономического развития Юго-Западного Приморья, возрастала угроза фрагментации последнего участка местообитаний дальневосточного леопарда, единственная в мире популяция которого на тот период насчитывала всего порядка 30-35 особей. При этом дорога отсекает участки площадью около тысячи квадратных километров, или примерно 20-25% оставшегося ареала этого краснокнижного вида. На отрезке от реки Амбы до реки Поймы дорога пересекала федеральный заказник «Барсовый» (в 2013 году вошедший в нацпарк «Земля леопарда»), и проходила по границе заповедника «Кедровая падь».

«Фрагментация ареала – одна из самых серьезных угроз последней популяции дальневосточного леопарда. За последние годы на автотрассе Раздольное-Хасан погибли 3 тигра и леопард Меамур. В 2007 году по рекомендации WWF России в порядке эксперимента Примавтодор построил под дорожным полотном 3 подземных перехода для диких животных, - говорит Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, к.б.н., Заслуженный эколог РФ, - WWF России также подготовил предложения по строительству тоннеля под Нарвинским перевалом и мостов-переходов на Сухановском, Безверховском и Занадворовском перевалах. Никто не верил в реальность этих планов, но благодаря личной поддержке Сергея Иванова и Юрия Трутнева, Нарвинский тоннель стал первым надземным переходом для тигров и леопардов над этой оживленной трассой. А значит, у леопарда есть шанс, что его интересы будут и впредь учитываться при инфраструктурном развитии Юго-Западного Приморья – важнейшего участка «Шелкового пути Китая».

Помимо надземных виадуков для диких животных, которые должны продолжить систему безопасности диких животных при пересечении автодороги, как считает WWF России, в местах звериных переходов необходимо установить специальные аншлаги «Осторожно, дикие животные», ограничивающие скорость движения автомобилистов.