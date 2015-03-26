Приморские геологи готовятся к новому сезону

Где текут подземные реки Приморья, есть ли золото в Тернейском районе, когда откроется новый полевой сезон - об этом накануне профессионального праздника геологов "Золотому Рогу" рассказал Сергей КОВАЛЕНКО, главный геолог крупнейшего геологоразведочного предприятия края ОАО "Приморгеология" (входит в государственный холдинг "Росгеология").

- Сергей Владимирович, через пару месяцев стартует очередной полевой сезон, для "Приморгеологии" уже 59-й. Какие богатства в недрах земли планируете искать в этот раз? И можно ли запланировать открытие месторождения?

- Открытие месторождения - это всегда длительный поэтапный и трудный процесс. С момента первых находок рудных образцов, что обычно происходит на этапе геологической съемки территории, и до утверждения запасов руды, то есть, фактического открытия месторождения, порой проходят десятки лет. Геологи "Приморгеологии" в этой традиционной геологической цепочке идут первыми, открывая начальный этап работ: мы проводим геолого-съемочные (с общими поисками на все виды полезных ископаемых), поисковые и поисково-оценочные работы. Именно эти этапы работ финансирует государство, поэтому наше предприятие работает преимущественно в рамках госзаказа.

Так что в числе самых первостепенных объектов нового полевого сезона - те, на которых мы продолжим работу в рамках государственных контрактов. Это поисковые работы на золото и серебро на Ороченской и Кузнецовской площади, расположенных в Красноармейском и Тернейском районах, составление и подготовка к изданию государственной геологической карты 200-тысячного масштаба на Микулинской и Тигриной площади (Пожарский и Красноармейский районы Приморья), а также Вознесенской площади - это территория городов Уссурийска, Артема и Приханкайской низменности.

- Помимо поисков твердых полезных ископаемых "Приморгегология" работала над составлением новых гидрогеологических карт края. Где у нас в Приморье текут подземные реки и остались ли еще неизведанные места?

- Подземная вода у нас есть везде. Вопрос в том, сколько ее и какого она качества. Гидрогеологические работы дают ответ на этот вопрос. Если говорить об изученности территории, то "белых пятен" еще хватает. Скажем, на севере и севере-востоке Приморского края проводились только небольшие по объему работы, и то исключительно в районе крупных населенных пунктов - Кавалерово, Дальнегорск. Все остальное не освоено, не исследовано, не разведано.

В прошлом году мы завершили гидрогеологическое изучение всего юга Приморья, с составлением гидрогеологических карт 200-тысячного масштаба. На гидрогеологических картах наши специалисты выделили 18 гидрогеологических бассейнов и перспективных районов, на которые выданы рекомендации по поискам месторождений пресных подземных вод. Практически все они характеризуются хорошей водообильностью и значительными запасами.

- Есть надежда, что Владивосток получит наконец резервные "водяные припасы"? На случай ЧП у нас ведь до сих пор ничего подобного нет?

- Действительно, такой город, как Владивосток, по статусу обязан иметь резервные месторождения защищенных вод. На случай всяких непредвиденных ситуаций: землетрясение, цунами и или других, каждый значимый город должен быть обеспечен запасом подземных защищенных вод. К сожалению, Владивосток пока в достаточной мере их не имеет. Да, у нас есть резервное Пушкинское месторождение, но оно может подать всего 30% требуемых городом объемов воды.

- Есть ли обнадеживающая информация по Находке, где давняя проблема с водообеспечением, хватит ли имеющихся сейчас запасов для города, который активно развивается, строится, создает новые предприятия?

- К сожалению, в Находке запасов подземных вод нет. Город снабжается водой из подземных скважинных водозаборов реки Партизанская. Других значимых источников водоснабжения для Находки нет. В случае чрезвычайных ситуаций это осложнит обеспеченность населения водой, как питьевой, так и технической.

- И что, совсем нет выхода?

- Выход всегда есть. Если недостаточно защищенных вод, значит, нужно строить водозаборы, очищать воду. Понятия питьевой и технической воды сегодня не то что размываются, но отчасти приближаются друг к другу за счет существующих современных технологий очищения воды. Можно добывать даже грязную воду и с помощью имеющихся уникальных технологий очистки доводить ее до уровня питьевой воды.

- Насколько успешными были поиски золота в прошедшем полевом сезоне? Была информация, что на Ороченкой площади вы дали прогноз на 18 тонн драгметалла.

- Эту цифру еще надо оценить, поскольку это не запасы, а ресурсы, причем, предварительные. Там еще не выявлены рудные тела, тем не менее, перспективы у этой площади все-таки есть, и это подтверждают работы, которые проводились здесь 30 лет назад. Наши предшественники нашли признаки наличия золота на этой площади. Сегодня мы смогли выявить на Ороченкой площади контрастные литохимические аномалии золота и серебра.

Обнадеживающие результаты есть по итогам прошлогодних работ на Кузнецовской площади в Тернейском районе Приморья. Здесь почти полвека назад работал наш сотрудник Алексей РОДИОНОВ, который сегодня по праву считается одним из самых известных, можно сказать, легендарных, искателей золота в Приморье. Когда в 70-е годы Родионов зашел на Кузнецовскую площадь, она была, по сути, белым пятном, никакой информации о наличии драгоценных металлов. Алексей Никифорович нашел подтверждение, что там есть аномалии, есть содержание золота в почвах, в воде, в аллювиальных отложениях в песках. Спустя годы мы вновь пришли на эту площадь, чтобы оконтурить ее, выявить, какой там тип руды, что за оруденение, какого масштаба и объема.

Марина ПЕТРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.