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В Приморье обсудят роль муниципалитетов

26 Февраля 2018, 16:04 | Приморье

27 февраля во Владивостоке состоится дискуссионная встреча «Единое Приморье – Сильное Приморье»

Во вторник, 27 февраля во Владивостоке состоится дискуссионная встреча «Единое Приморье – Сильное Приморье», которая пройдёт в рамках «Тихоокеанского дискуссионного клуба» при поддержке «Консалтингового центра «Expert Group», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Главной темой мероприятия станет обсуждение социально-экономического положения муниципальных образований Приморского края. По мнению организаторов встречи, именно муниципалитеты являются ключевой опорой в развитии региона и в последние годы именно они испытывают наибольшие трудности как административного, так и экономического плана.

«Сегодня в Приморье готовится стратегия развития, которая должна быть представлена летом этого года. Однако уже сейчас нужно сказать, что без её общественного обсуждения, без экспертных оценок, без участия муниципальных образований, этот документ так и останется формальностью. Именно поэтому подобные встречи нужно проводить чаще, в том числе на уровне муниципальных образований, чтобы население на местах знало, что их слышат, а проблемы будут решаться», - отмечает модератор мероприятия, политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Участниками встречи станут главы муниципальных образований, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания ПК и Думы Владивостока, политические консультанты и политологи.

Отметим, ранее организаторы анонсировали цикл экспертных мероприятий в рамках проведения кампании по выборам Президента РФ. 13 февраля во Владивостоке прошёл круглый стол на теме «Президентская кампания в Приморье: технологии, тенденции, прогнозы», где участники обсудили политические аспекты нынешних выборов и рассказали общественности о том, как пройдут выборы Президента в Приморье.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: площадка  приморье  круглый стол  клуб  дискуссия  муниципалитет 



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