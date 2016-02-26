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Находкинцы столкнулись с трудностями выбора

26 Февраля 2016, 16:42 | Приморье

На текущей неделе в Находке может, наконец, завершиться трехмесячный процесс перехода к новой оргструктуре муниципальной власти. Депутатам городской думы на очередном заседании предстоит рейтинговым голосованием определить нового градоначальника, уйдя от разделения руководящих функций между главой города и главой администрации. Выбирать придется сразу из пяти кандидатов, хотя в ходе конкурсов в других муниципальных образованиях до финиша доходили только два-три потенциальных главы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

18 февраля в Находке все-таки состоялся второй тур конкурса, проходивший в форме собеседования. По его итогам на рассмотрение депутатов думы НГО было предложено пять кандидатов в градоначальники. Это действующий сити-менеджер Находки Олег КОЛЯДИН, бывший транспортный прокурор города, а ныне - начальник правового отдела думы НГО Андрей ГОРЕЛОВ, депутаты гордумы Василий СОМОВ («Единая Россия») и Сергей ЛЕВИН (КПРФ), а также представитель местного филиала крупной страховой компании Сергей БУНАКОВ. Как сообщает пресс-служба думы НГО, протокол подписали председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Приморья Алексей СУХОВ и секретарь комиссии, депутат думы НГО Виктор КОНКУЛЕВСКИЙ.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», конкурсные процедуры в Находке тянулись с конца ноября 2015 года, когда председатель думы НГО Михаил ПИЛИПЕНКО ушел в отставку с поста главы городского округа. До этого в течение полутора лет в Находке имело место разделение постов главы города и главы администрации, которые занимали Михаил Пилипенко и Олег Колядин соответственно.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы 



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