Спасатель "Сибирский" прошел ходовые

ФГБУ «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» пополнился очередной боевой единицей.

После 7 лет простоя у причалов судно завершило ремонт и успешно прошло ходовые испытания. Как рассказал «ЗР» начальник дальневосточного экспедиционного отряда ФГБУ Алексей ЦЫМБАЛ, на спасателе прошел полный ремонт всех главных и вспомогательных двигателей. На главных двигателях была произведена замена турбин, так как старые турбины уже отработали свой срок. После завершения ремонта и предъявления судно Российскому морскому регистру судоходства будут получены необходимые документы, и «Сибирский» войдет в эксплуатацию, чтобы нести службу по обеспечению безопасности российского флота.

Отметим, что спасатель «Сибирский» был отремонтирован в системе российского судостроения. Для Приморья это очень актуально, так как в последние годы контракты на ремонт военного и государственного флота выигрывали фирмы посредники, которые получив контракт, отгоняли судно в Китай и там делали ремонтные работы. Между тем подобную практику необходимо искоренять. Как отмечал во время своих визитов в Приморье профильный вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН, государственные контракты по ремонту судов за границей российского флота будут под его личным контролем.

ZRPRESS.RU, Владивосток.