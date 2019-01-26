103 студента ДВФУ во Владивостоке претендуют на стипендию от Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает развивать собственную стипендиальную программу в рамках соглашения с Дальневосточным федеральным университетом. В этом году количество поданных заявок достигло 103, пишет газета "Золотой Рог".

Второй год подряд студенты ДВФУ принимают участие в стипендиальной программе от Tele2. Количество поданных заявок год от года растет. Если в прошлом году было подано 80 заявок, в этом – 103. На очереди второй этап, в котором студенты должны презентовать свой проект. Заданная тема - «Создание малых архитектурных форм с целью развития инфраструктуры Университета и улучшения качества жизни жителей и гостей кампуса». Принимать участие могут студенты инженерно-технических и естественных направлений подготовки. В середине марта лучшие работы будут представлены на суд экспертного сообщества. Жюри определит первое, второе и третье места, которые будут удостоены стипендии в 150, 100 или 50 тысяч рублей соответственно. Один из проектов, помимо завоеванной стипендии, возможно, будет воплощен в жизнь на территории университета.

Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:

«Участие в крупных социальных проектах в зоне присутствия оператора Tele2 имеет важное значение. Мы стремимся поддерживать интересные идеи, инициировать что-то новое. В 2017 году компания Tele2 впервые учредила именную стипендию на площадке Дальневосточного федерального университета. Были приятно удивлены высокой заинтересованностью студентов. Многие из них в своих работах продемонстрировали креативные решения. Мы уже создали группу в WhatsApp, где будем выстраивать диалог с молодыми людьми, активно помогать им, если потребуется. Перспективную молодежь мы готовы пригласить в нашу компанию на стажировку и в дальнейшем – в штат нашей компании. В этом году мы продолжаем отбирать студентов для именной стипендии Tele2, мероприятие становится традиционным».

Наталья Спиченкова, директор Департамента стипендиальных и грантовых программ ДВФУ:

«Мы надеемся в этом году вновь увидеть интересную борьбу среди конкурсантов. В наших планах расширить зону взаимодействия со студентами. Конкурсантам, по условиям программы, не запрещается объединяться в рабочие группы, консультироваться с экспертами. Свою помощь предлагает и наш партнер – компания Tele2. С нетерпением ждем новые работы».

Напомним, Tele2 запустила именные стипендии для студентов ДВФУ в 2017-2018 учебном году. В первом отборе приняли участие 80 студентов гуманитарных и экономических программ, стипендию в 50 тысяч рублей выиграли четверо старшекурсников. Мотивационную программу для талантливых учащихся ДВФУ закрепило соглашение о сотрудничестве, которое университет и Tele2 заключили в рамках IV Восточного экономического форума.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.