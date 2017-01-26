www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.15 р. 100 JPY: 52.08 р.
EUR: 63.43 р. 10 CNY: 85.98 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

Три журналиста из Владивостока стали участниками конкурса медиатура "Помогать по-настоящему"

26 Января 2017, 18:27 | Приморье

Голосование за лучшие материалы конкурса «МегаФона» «Помогать по-настоящему» проходит в социальных сетях Facebook, Instagram и VK до 27 января включительно, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Идет открытое голосование за лучшие материалы на социальную тему, представленные журналистами и блогерами со всей страны на конкурс «Помогать по-настоящему», объявленный одним из ведущих российских операторов связи «МегаФоном» в сентябре 2016 года. За четыре месяца более 55 участников посетили благотворительные мероприятия компании по всей России и поделились своими историями с читателями, подписчиками и зрителями. Среди представленных материалов - работы журналистов из Приморья, Хабаровского края, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.  

Голосование проходит в социальных сетях Facebook, Instagram и VK, а также непосредственно на онлайн-площадках, где были размещены конкурсные работы и которые допускают возможность комментировать и отмечать понравившиеся материалы; отдать свой голос сможет любой зарегистрированный пользователь.  При подсчете результатов будут суммироваться все комментарии и оценки, полученные с момента публикации материала до 27 января включительно.

Благодаря медиатуру «Помогать по-настоящему» множество людей по всей стране смогли посмотреть на благотворительность в России под иным углом. Материалы федеральных и региональных журналистов и блогеров собрали тысячи просмотров и сотни комментариев на сайтах изданий и в социальных сетях. География медиатура охватила Барнаул, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Калмыкию, Москву, Омск, Ростов-на-Дону, Томскую и Тульскую области, Улан-Удэ, Уфу, Хабаровск и другие города и регионы России.

Юлия Ганина, руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности «МегаФона», отметила: «Мы очень рады тому интересу, который вызвал наш медиатур у журналистов и блогеров по всей России. Благодаря материалам наших участников тысячи россиян узнали о том, как обстоят дела в самых разных регионах страны и как можно помогать по-настоящему эффективно. Голосуйте за конкурсные работы, которые больше всего понравились именно вам, и помогите нам выбрать лучшие материалы!»

Среди проектов, о которых писали журналисты и блогеры, – развитие бочча в России, показ фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для слабовидящих и слабослышащих людей, открытые соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», турнир по теннису на колясках MegaFon DreamCup, спортивные проекты для детей с инвалидностью «Спорт вместе. По-настоящему» и «Воспитать чемпиона» и многие другие инициативы, которые «МегаФон» проводит по всей России вместе с партнерскими благотворительными фондами и некоммерческими организациями. Полный список участников конкурса – на сайте.

При определении победителей конкурса будут учитываться в равной мере результаты открытого голосования и оценка материала экспертным жюри, в состав которого входят представители Благотворительного комитета «МегаФона» и партнерских благотворительных фондов и НКО. Имена победителей будут объявлены в начале февраля, они получат денежные гранты («Лучшее СМИ» - в размере 300 000 руб., «Лучший автор СМИ» и «Лучший блогер» - по 100 000 руб.) и возможность стать послами благотворительной деятельности «МегаФона» в 2017 году.

За новостями проекта можно следить на официальной странице «МегаФон помогает» в Facebook.

Среди номинантов – три журналиста из Владивостока: Марина Божко («Золотой Рог», номер 8), Анастасия Качимская (ИА «Дейта», номер 21), Ирина Мокрецова (8 канал Владивосток, номер 18). Чтобы проголосовать за автора, надо пройти по ссылке в ФБ: https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D…/…, найти номинацию «Лучший АВТОР СМИ» и оставить в комментариях под общим списком номер участника. В этой номинации участвует 21 журналист, лучший получит грант в 100 000 рублей на реализацию совместного информационного благотворительного проекта.

О благотворительной деятельности компании «МегаФон»:  «МегаФон» – ведущий российский оператор связи, доступный на всей территории страны. Компания и ее дочерние предприятия работают во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан, и насчитывают 76,8 млн абонентов. Социальная миссия «МегаФона» – объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации в любых условиях. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях. К реализации своих социальных проектов оператор активно привлекает партнеров из числа фондов и НКО, известных людей и представителей органов власти по всей России. В 2016 году «МегаФон» поддержал более 40 благотворительных проекта во всех регионах страны с общим бюджетом около 180 млн рублей. Помощь получили более 20 000 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Мегафон  благотворительность  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru