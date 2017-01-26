Три журналиста из Владивостока стали участниками конкурса медиатура "Помогать по-настоящему"

Голосование за лучшие материалы конкурса «МегаФона» «Помогать по-настоящему» проходит в социальных сетях Facebook, Instagram и VK до 27 января включительно, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Идет открытое голосование за лучшие материалы на социальную тему, представленные журналистами и блогерами со всей страны на конкурс «Помогать по-настоящему», объявленный одним из ведущих российских операторов связи «МегаФоном» в сентябре 2016 года. За четыре месяца более 55 участников посетили благотворительные мероприятия компании по всей России и поделились своими историями с читателями, подписчиками и зрителями. Среди представленных материалов - работы журналистов из Приморья, Хабаровского края, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.

Голосование проходит в социальных сетях Facebook, Instagram и VK, а также непосредственно на онлайн-площадках, где были размещены конкурсные работы и которые допускают возможность комментировать и отмечать понравившиеся материалы; отдать свой голос сможет любой зарегистрированный пользователь. При подсчете результатов будут суммироваться все комментарии и оценки, полученные с момента публикации материала до 27 января включительно.

Благодаря медиатуру «Помогать по-настоящему» множество людей по всей стране смогли посмотреть на благотворительность в России под иным углом. Материалы федеральных и региональных журналистов и блогеров собрали тысячи просмотров и сотни комментариев на сайтах изданий и в социальных сетях. География медиатура охватила Барнаул, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Калмыкию, Москву, Омск, Ростов-на-Дону, Томскую и Тульскую области, Улан-Удэ, Уфу, Хабаровск и другие города и регионы России.

Юлия Ганина, руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности «МегаФона», отметила: «Мы очень рады тому интересу, который вызвал наш медиатур у журналистов и блогеров по всей России. Благодаря материалам наших участников тысячи россиян узнали о том, как обстоят дела в самых разных регионах страны и как можно помогать по-настоящему эффективно. Голосуйте за конкурсные работы, которые больше всего понравились именно вам, и помогите нам выбрать лучшие материалы!»

Среди проектов, о которых писали журналисты и блогеры, – развитие бочча в России, показ фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для слабовидящих и слабослышащих людей, открытые соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», турнир по теннису на колясках MegaFon DreamCup, спортивные проекты для детей с инвалидностью «Спорт вместе. По-настоящему» и «Воспитать чемпиона» и многие другие инициативы, которые «МегаФон» проводит по всей России вместе с партнерскими благотворительными фондами и некоммерческими организациями. Полный список участников конкурса – на сайте.

При определении победителей конкурса будут учитываться в равной мере результаты открытого голосования и оценка материала экспертным жюри, в состав которого входят представители Благотворительного комитета «МегаФона» и партнерских благотворительных фондов и НКО. Имена победителей будут объявлены в начале февраля, они получат денежные гранты («Лучшее СМИ» - в размере 300 000 руб., «Лучший автор СМИ» и «Лучший блогер» - по 100 000 руб.) и возможность стать послами благотворительной деятельности «МегаФона» в 2017 году.

За новостями проекта можно следить на официальной странице «МегаФон помогает» в Facebook.

Среди номинантов – три журналиста из Владивостока: Марина Божко («Золотой Рог», номер 8), Анастасия Качимская (ИА «Дейта», номер 21), Ирина Мокрецова (8 канал Владивосток, номер 18). Чтобы проголосовать за автора, надо пройти по ссылке в ФБ: https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D…/…, найти номинацию «Лучший АВТОР СМИ» и оставить в комментариях под общим списком номер участника. В этой номинации участвует 21 журналист, лучший получит грант в 100 000 рублей на реализацию совместного информационного благотворительного проекта.

О благотворительной деятельности компании «МегаФон»: «МегаФон» – ведущий российский оператор связи, доступный на всей территории страны. Компания и ее дочерние предприятия работают во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан, и насчитывают 76,8 млн абонентов. Социальная миссия «МегаФона» – объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации в любых условиях. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях. К реализации своих социальных проектов оператор активно привлекает партнеров из числа фондов и НКО, известных людей и представителей органов власти по всей России. В 2016 году «МегаФон» поддержал более 40 благотворительных проекта во всех регионах страны с общим бюджетом около 180 млн рублей. Помощь получили более 20 000 человек.