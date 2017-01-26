Во Владивостоке рыбакам рекомендуют не выходить на лед

Ожидаются взлом и подвижки льда, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Вечером, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. Днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.

«Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен», - отметили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что 20 января сотрудниками ГИМС был совершен облет на вертолете, во время которого специалисты проконтролировали плотность льда, насыщение им бухт, а также проверили места массового выхода рыбаков на лёд.

Иван КРЫШАН.