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Во Владивостоке рыбакам рекомендуют не выходить на лед
Ожидаются взлом и подвижки льда, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Вечером, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. Днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.
«Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен», - отметили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что 20 января сотрудниками ГИМС был совершен облет на вертолете, во время которого специалисты проконтролировали плотность льда, насыщение им бухт, а также проверили места массового выхода рыбаков на лёд.
Иван КРЫШАН.
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