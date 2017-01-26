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В Приморье после операции у раненого тигренка появился шанс вернуться в дикую природу
Руководил операцией главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
25 января в Приморье, в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных, была проведена операция раненому тигренку, обнаруженному около двух недель назад в Пожарском районе края.
В Центр реабилитации в селе Алексеевка раненый тигренок поступил 14 января. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края своевременно изъяли раненое изможденное животное из дикой природы и оперативно оказали ему первую помощь. 20 января на рабочем совещании специалисты государственных, природоохранных и научных организаций, которые все это время боролись за жизнь тигренка, пришли к выводу, что животному показана операция, затягивать с которой нельзя, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
«Радует, что ситуация оказалась не такой серьезной, как предполагалось после внешнего осмотра тигренка. Все-таки у диких зверей достаточно сильная регенерация, а у тигров, видимо, еще большая тяга к жизни. Самое главное, что тигренок отступил от опасной черты – у животного оба глаза здоровы, по всей видимости, стопроцентное зрение. Кости черепа ему вправили, теперь есть шанс, что они правильно срастутся, и у малыша будет нормальное дыхание», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Основная задача, которая стояла перед специалистами – восстановить целостность лицевой части черепа: носовые кости и кости верхней части, а также восстановить зрительную функцию глаза, который сильно пострадал в результате ранения.
В операции принимали участие врач-офтальмолог Анатолий Верба, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова, хирург-травматолог Виктор Козлов и другие специалисты. Операция проходила при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России. Руководил операцией главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий.
«Во время анестезии специалисты осмотрели состояние ран, провели их хирургическую обработку. Офтальмолог осмотрел глаза, взяли анализы крови и сделали новые рентгеновские снимки.
В результате стало понятно, что животное в достаточно хорошем состоянии. Хирург пришел к выводу, что кости срастаются нормально, они не сместились. Скорее всего, дополнительная операция не потребуется. Но, через месяц-полтора тигренку сделают новый рентген, и тогда все будет ясно», – комментирует Михаил Альшинецкий.
Ранее специалисты опасались, что если зрение пострадавшего животного не восстановится, то в дикую природу он уже никогда не вернется.
«В результате обследования тигренка мы, совместно с коллегами, пришли к очень важному выводу, что животное, возможно, может быть возвращено в дикую природу. У него появился, хотя и не большой, но шанс! Он основан та том, что обследование глаз врачом офтальмологом показало, что со зрением у животного все нормально», – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.
После операции тигренок останется в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка до полного выздоровления. Он находится в карантинном блоке, ему назначено медикаментозное лечение.
WWF России приобрел видеокамеры, с помощью которых постоянно отслеживается состояние животного. Центр «Амурский тигр» взял на себя все расходы по лечению и содержанию тигренка, а также объявил вознаграждение за любую информацию об обстоятельствах, при которых он получил ранение.
Фото с операции предоставлено Центром «Амурский тигр».
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