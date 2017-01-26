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Сын первого вице-премьера Шувалова служил в секретной военной части на острове Русский
Сын первого вице-премьера российского правительства Евгений служил в элитной военной части на острове Русский. Это произошло после того, как отец настоял на необходимости для него отслужить в армии из-за скандалов с участием золотой молодежи, напоминает деловая газета «Золотой Рог».
Недавно эта «новость» с многолетним опозданием дошла до респектабельного журнала «Форбс». Вот что пишет журнал.
После учебы в колледже английского Беркшира молодой человек планировал поступать в Оксфорд, однако после скандалов с участием золотой молодежи отец порекомендовал ему сначала отслужить в армии. С 2008 года Игорь Шувалов курировал строительство объектов саммита АТЭС во Владивостоке и бывал на острове Русский, где также располагалось несколько элитных военных частей, в том числе морской спецназ Холуай (по историческому названию бухты в южной части острова, ныне она называется Новый Джигит). По задачам он схож с основным подразделением Сил специальных операций ВМС США ("морские котики").
Евгений Шувалов с осени 2011-го до осени 2012 года служил в части, называемой тогда 42-й РПСпН ТОФ - разведпункт специального назначения Тихоокеанского флота, с 2013 года ее новое название засекречено. Ее бойцов кратко называют "холуаевцы". Разведпункт находится в оперативном управлении Тихоокеанского флота ВМФ России, но подчиняется Пятому управлению Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России (оперативная разведка ГРУ). Штатно в разведпункте служат 100 человек, из них около 50 бойцов. Они проходят водолазную, воздушно-десантную и горную подготовку, а также инженерное дело (минирование) и рукопашный бой.
"Официально такой военной части нет", - ответил на запрос Forbes сотрудник Минобороны из отдела информационного обеспечения Приморского региона. Поэтому спецназовцы должны, когда это необходимо, использовать легенду - представляться, например, водолазами-спасателями из аварийно-спасательного отряда. При этом военнослужащий спецназа может иметь несвойственные обычным водолазам знаки, к примеру, значок "отличник-парашютист": водолазы-разведчики элитной части прыгают с парашютом в том же объеме, что и воздушный десант.
На парадах военнослужащие секретной части используют форму морской пехоты, а учебные задачи выполняют в форме без опознавательных знаков.
Помимо сына Шувалова в той же части проходил службу Илья Гальчев - сын миллиардера Филарета Гальчева, владельца холдинга "Евроцемент", отмечает издание. Основная военная специальность обоих - "водолаз-разведчик".
В России всего четыре морских разведпункта: черноморский, балтийский, северный и тихоокеанский, пишет "Форбс".
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