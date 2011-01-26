В Приморском крае в 2010 году заведено 10 уголовных дел по фактам сыта и хранения курительных смесей

Следственной службой Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю по итогам 2010 года возбуждено 10 уголовных дел по фактам сбыта и хранения курительных смесей, а также выявлено 29 преступлений, связанных с незаконным оборотом сибутрамина на территории края.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю информируют, что в Российской Федерации и, в частности, в Приморье продолжает сохраняться опасная ситуация с распространением курительных смесей в виде высушенных и измельченных частей растений под различными наименованиями, в состав которых входят синтетические каннабиноиды (JWH – 018 и др.), лист шалфея предсказателей, семена розы гавайской, цветки и листья голубого лотоса, сальвинорин-А.

Употребление курительных смесей содержащих такие вещества может вызвать различный спектр негативных психических эффектов: от неспособности сосредоточиться, нарушения восприятия до полной потери контакта с окружающим миром. Зарегистрированы случаи отравления курительными смесями, отмечаются случаи суицидов после их употребления.

Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.04.2009г. №23 «Об усилении надзора за реализацией курительных смесей»; от 08.12.2009 г. №72 «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории Российской Федерации» запрещена реализация курительных смесей, содержащих в своем составе Шалфей предсказателей (Salvia divinorum), Гавайскую розу (Argyreia nervosa) и Голубой лотос (Nymphea caerulea), реализуемых под различными наименованиями: Spice (Spice XXX, Spice Cold, Spice Diamond, Spice Tropical synergy, Pep Spice), EX-SES Platinum, SENCE, Dream Herbal insense, GENIE BLEND, YUCATAN PIRE, Happy Mix Dream, Zoom, SMOKE, Happy Mix Gente, Infinity, Yucatan Fire, Senckation и другими в виде высушенных и измельченных частей растений.

Более того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1186 «О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств» отдельные компоненты курительных смесей официально признаны наркотиками, их сбытчики привлекаются к уголовной ответственности, а потребители – к административной.

Также, в Российской Федерации продолжается использование биологически активных добавок к пище (БАД) для коррекции веса, содержащих сильнодействующие вещества, в частности сибутрамин, в том числе произведенных в КНР. Сибутрамин – это сильнодействующее вещество, которое способствует возникновению анорексии и дает серьезные осложнения на сердце, сосуды, почки и печень, нарушает обмен веществ. Между тем, в КНР сибутрамин-содержащие препараты находятся в свободной продаже, что и порождает их контрабандный ввоз на территорию России.

Употребление биологически активных добавок к пище (БАД), имеющих в своем составе подконтрольные сильнодействующие вещества опасно для здоровья, а их ввоз на территорию РФ и безрецептурный оборот являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Контроль за реализацией запрещенных курительных смесей и биологически активных добавок (БАД) на территории Приморского края осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю и Управлением Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю.

В 2010 году Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с Прокуратурой г. Владивостока, Управлением Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю, специалистами УВД по г. Владивостоку проведены контрольные мероприятия по вопросу выявления фактов оборота запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Проверки проводились в супермаркетах, пользующихся популярностью у многих жителей г. Владивостока, таких как Clever House и «Гипермаркет В-ЛАЗЕР», магазинах Churchill Tobacco, кафе «Ля Руж». Особое внимание уделялось как вопросам реализации запрещенных курительных смесей Spice, EX-SES Platinum, SENCE, Dream Herbal insense, GENIE BLEND, YUCATAN PIRE, Happy Mix Dream, Zoom, SMOKE, Happy Mix Gente, Infinity, Yucatan Fire, Senckation и других, так и продажи табака для кальяна – вида курительного табачного изделия, предназначенного для курения с использованием кальяна.

В ходе проведения проверок в магазинах Churchill Tobacco ИП Радченко А.Ю., кафе «Ля Руж» ООО «Альтаир» установлена реализация табачных изделий для кальяна, не имеющих маркировки на русском языке, а также без документов, подтверждающих их качество и безопасность. За выявленные нарушения ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Несмотря на то, что в настоящее время фактов реализации курительных смесей, содержащих в своем составе шалфей предсказателей (Salvia divinorum), гавайскую розу (Argyreia nervosa) и голубой лотос (Nymphea caerulea), на территории Приморского края не установлено, данный вопрос остается на контроле в органах государственного контроля и надзора, сообщает группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю