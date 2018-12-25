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Законы в пользу приморцев

25 Декабря 2018, 10:42 | Приморье

Депутаты Приморья вновь откорректировали бюджет, усилив социальную составляющую

 

Последняя в уходящем году сессия Законодательного Собрания Приморья подвела черту под сложным и ответственным периодом в жизни края. Принявший участие в заседании глава края Олег КОЖЕМЯКО особо подчеркнул важность совместной работы исполнительной власти и законодателей по решению проблем приморцев.

После чего краевые депутаты в окончательном чтении утвердили бюджет Приморья на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также откорректировали финансовый план уходящего года, предусмотрев миллиарды рублей на важнейшие для приморцев направления.

Конец смутного времени

Открывая заседание парламента, Олег Кожемяко поблагодарил депутатов за консолидированную работу и поддержку на протяжении последних трех месяцев.

- Это было сложное время, когда было необходимо вникать в нужды людей и принимать решения. Безусловно, ваша работа по принятию законов социальной направленности, которые позволяют видеть перспективу в здравоохранении и образовании, социальной сфере, имели огромное значение для населения. Приморцы видели, что законы принимаются в их пользу. И сейчас нужно сделать так, чтобы эти законы работали на местах и были доведены до получателей услуг, - отметил Олег Кожемяко. Глава региона пообещал, что работа по изменению жизни приморцев к лучшему продолжится и в будущем.

Основным вопросом повестки дня заседания 19 декабря стало третье чтение проекта бюджета Приморья на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В итоговой версии бюджета-2019 доходы составляют 113,9 млрд рублей, расходы – 118,1 млрд рублей, дефицит – 4,2 млрд рублей. Кроме того, на очередном заседании парламентарии внесли поправки в главный финансовый план уходящего года: последняя корректировка бюджета-2018 обусловлена необходимостью уточнения безвозмездных поступлений из федерального бюджета с учетом дотации в 3,7 млрд рублей, распределенной Приморскому краю из резервного фонда Правительства РФ. Кроме того, край был премирован дотацией в сумме 369,7 млн рублей за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала.

- Поступившие федеральные средства мы распределим на повышение качества и доступности медицинской помощи, для успешного прохождения зимнего сезона, для решения других социально-экономических задач на территории Приморского края, - подчеркнул председатель ЗС ПК Александр РОЛИК. – Что касается бюджета 2019 года, то для нас очень важно обеспечить мониторинг исполнения новых законов, контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств.  

- На законопроект представлено заключение Контрольно-счетной палаты. Замечаний, препятствующих принятию документа, не поступило, - огласил решение комитета ЗС по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

По итогам одобренной в трех чтениях корректировки бюджета-2018 общая сумма доходов составила 111,6 млрд рублей, а общий объем расходов - 108,8 млрд рублей. Таким образом, финансовый год будет закончен с профицитом бюджета в размере почти 2,8 млрд рублей.

И снова о валежнике

На заседании 19 декабря краевой парламент принял обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию КОБЫЛКИНУ по вопросу внесения изменений в Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов в части уточнения понятия «валежник».

- Законодательное Собрание на протяжении нескольких лет добивалось включения в Лесной кодекс понятия «валежник». И мы рады, что это удалось сделать. Однако считаем, что принятый порядок заготовки валежной древесины нужно доработать, чтобы устранить правовую неопределенность, к которой ведут использующиеся сегодня формулировки, и расширить возможности граждан для сбора валежника, - объяснил суть обращения председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ.

Сейчас Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов не относят к валежной древесине порубочные остатки, находящиеся в местах проведения лесосечных работ. Собирать такие отходы лесозаготовки для собственных нужд населению запрещено. Хотя выносить из леса обрезки от стволов, ветки и сучья, которые появляются в результате рубок, людям было бы проще и легче всего.

В своем обращении на имя министра природных ресурсов приморские парламентарии подчеркивают необходимость предоставить гражданам возможность собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов и сучья, являющиеся отходами лесозаготовок. Заготовка порубочных остатков будет способствовать решению проблемы, которая сегодня практически повсеместно возникает с захламлением лесных участков отходами лесозаготовки, считают депутаты Приморья.

Добавим, что в ходе последней сессии 2018 года были подведены итоги ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания. Деловая газета «Золотой Рог» отмечена в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ и социальных сетях».

На фото: Принявший участие в последнем в уходящем году заседании Заксобрания глава региона Олег Кожемяко особо подчеркнул важность совместной работы исполнительной власти и законодателей по решению проблем приморцев.

Фото Александра МАСЛЯНКО

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: депутаты  бюджет 



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