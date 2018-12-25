Приморец издалека

Спустя почти семь лет Приморье, наконец, возглавил коренной житель края

20 декабря 2018 года в Приморье официально закончился период безвластия. Олег КОЖЕМЯКО вступил в должность губернатора Приморского края. В новый этап своей политической карьеры он вступил с готовой программой, многие пункты которой уже воплощены в жизнь, а также с проверенной командой.

Церемония инаугурации состоялась на Приморской сцене Мариинского театра. Еще за час до присяги губернатора в фойе собралось практически все руководство края и муниципальных образований, представители общественных организаций. Особенно в глаза бросалось обилие людей в казачьей форме – учитывая, что Кожемяко сам является казаком, а новым главой аппарата «белого дома» стал Олег МЕЛЬНИКОВ, можно смело говорить о новом тренде в приморской политике. Кстати, в списках приглашенных на инаугурацию был и предшественник Кожемяко на посту руководителя края, Андрей ТАРАСЕНКО; однако на церемонии он не появился, несмотря на то что прилетел во Владивосток.

«Ни один из наказов нельзя забыть»

Первая с сентября 2014 года инаугурация губернатора началась с оглашения итогов повторных выборов главы края, состоявшихся 16 декабря. Их озвучила председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ: по ее словам, протокол о результатах выборов главы края, подписанный 18 декабря, свидетельствует - губернатором Приморского края избран Олег Кожемяко. Получив удостоверение избранного губернатора Приморья из рук главы крайизбиркома, Кожемяко принес присягу в качестве главы региона.

- Клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и Устав Приморского края, верно служить народу, - с этими словами Олег Кожемяко официально стал считаться вступившим в должность.

Обращаясь к участникам церемонии, новый губернатор Приморского края поблагодарил всех жителей края за поддержку. По его словам, часть проблем, озвученных приморцами, была решена «на месте», но многие проблемные вопросы еще нуждаются в решении. Речь идет о здравоохранении, образовании, спорте, культуре, ЖКХ, дорожном хозяйстве, жилищном строительстве и благоустройстве.

- У нас есть опыт работы, и мы будем опираться на мнение жителей края. Я вернулся в свой родной край, чтобы работать на его благо и делать все, чтобы с каждым годом улучшалось качество жизни приморцев, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Нового главу Приморья поздравил полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ.

- Выборы - это важное событие в жизни любого региона. Ни один из наказов, который вы получили от приморцев, нельзя забыть, - сказал Юрий Трутнев.

Позже, общаясь с журналистами, Трутнев вновь напомнил о предстоящем переезде во Владивосток структур полпредства – завершить этот процесс предполагается в течение 2019 года. Полпред не исключил, что при этом придется конкурировать за талантливые и неравнодушные кадры с новой администрацией Приморья – но на основании максимально открытых конкурсных процедур.

Напутствие губернатору Приморья также дал митрополит Приморский и Владивостокский ВЕНИАМИН.

- Более года у нас не было постоянного главы Приморского края. Но сегодня Господь дал нам радость – избрание мудрого, многоопытного губернатора, - обратился к собравшимся Владыка Вениамин. – Опыта управления губерниями у Олега Николаевича много. И будем надеяться, что при его руководстве Приморский край будет преображаться к лучшему во всех направлениях.

Программы и исполнители

Добавим, что некоторые программные тезисы Олег Кожемяко озвучил днем ранее на последней в уходящем году сессии краевого парламента. Как уточнил губернатор, в 2019 году продолжится курс на расширение мер социальной поддержки. В частности, планируется ввести льготы на проезд в муниципальном транспорте и по оплате взносов за капремонт для людей пенсионного возраста. Льготный проезд также предусмотрят для школьников и студентов.

Кроме того, глава региона намерен сосредоточиться на поддержке существующих предприятий, где уже работают приморцы – не секрет, что условия ведения бизнеса для «старых» предприятий и резидентов тех же территорий опережающего развития, мягко говоря, различаются. Одна из задач, которые ставит перед собой новый руководитель региона, – «возвращение» судоремонта из-за рубежа на приморские предприятия отрасли.

- Мы будем продолжать встречи с населением в каждом муниципальном образовании. Чтобы понимать, насколько мы шагнули вперед, какие еще проблемы остались – чтобы год за годом, шаг за шагом их снимать, - подытожил Олег Кожемяко.

Вступив в должность губернатора, Кожемяко практически сразу принял ожидавшиеся кадровые решения относительно руководящих постов в краевой администрации. Новый глава Приморья известен тем, что при переходе из одного региона в другой всегда забирал с собой «ядро» своей команды, и этот принцип не был нарушен и в этот раз. Давняя соратница Кожемяко, экс-председатель правительства Сахалинской области Вера ЩЕРБИНА на минувшей неделе стала первым вице-губернатором Приморского края. Ранее занимавший этот пост Александр КОСТЕНКО остался работать в краевой администрации, однако круг его полномочий претерпел изменения. Кроме него, продолжить карьеру смогут вице-губернатор по вопросам экономики и предпринимательства Константин БОГДАНЕНКО и курирующий культуру и образование вице-губернатор Константин МЕЖОНОВ.

Пост заместителя главы региона по вопросам внутренней и информационной политики занял давний соратник Олега Кожемяко и руководитель его предвыборного штаба, приморский журналист Антон ВОЛОШКО. Руководителем аппарата губернатора и администрации Приморья, как уже говорилось выше, стал Олег Мельников. Хотя правильнее будет сказать, Мельников вернулся на должность, которую занимал при другом главе региона – Сергее ДАРЬКИНЕ.

На фото: Губернатор Олег Кожемяко: «У нас есть опыт работы, и мы будем опираться на мнение жителей края. Я вернулся в свой родной край, чтобы работать на его благо и делать все, чтобы с каждым годом улучшалось качество жизни приморцев».

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КРОМЕ ТОГО

Светлана ГОРЯЧЕВА сохранила пост представителя администрации Приморского края в Совете Федерации. Соответствующее постановление Олег КОЖЕМЯКО подписал 20 декабря, сразу после вступления в должность губернатора Приморья. «Наделить Горячеву Светлану Петровну полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации − представителя от Администрации Приморского края», - говорится в постановлении.

Напомним, что Светлана Горячева впервые вошла в Совет Федерации летом 2014 года по решению тогдашнего руководителя края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Переход Горячевой из Госдумы, где она работала с середины 1990-х, в Совфед стал частью договоренностей «белого дома» с партией «Справедливая Россия», в которой состоит Светлана Петровна: в обмен на пост сенатора «СР» отказалась от выдвижения собственного кандидата на выборах-2014.

Сменивший Миклушевского Андрей Тарасенко намеревался сделать представителем администрации Приморья в СФ экс-главу МЧС Владимира ПУЧКОВА, но по известным причинам реализовать эти планы не удалось. Зато Олег Кожемяко, идя на выборы губернатора, экспериментов решил не ставить и пообещал сохранить пост сенатора за Светланой Горячевой. Кроме нее, в сенаторскую «тройку» Кожемяко вошли известный приморский спортсмен, призер Олимпиады-2012 Иван ШТЫЛЬ и депутат Заксобрания Юлия ТОЛМАЧЕВА.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.