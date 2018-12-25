Лучшая региональная газета России делается в Приморье

Почему бумажная «классика» продолжает упрямо жить и даже кое-где обходить на поворотах относительно молодую цифровую поросль?

Жила-была девочка. Конечно, в 25 лет человека сложно обозначать таким определением, но поскольку и сегодня девушка весит около 26 килограммов, то догадаться о том, что перед тобой вполне взрослый человек, практически невозможно. Пока вы не начнете с ней разговаривать… Но дело даже не в этом.

Как вы уже наверняка поняли, со здоровьем у Саши, так ее зовут, далеко не все в порядке. И история ее болезни особенная, которая не помещается в стандартные рамки, начерченные Минздравом. А все, что у нас нестандартно и требует индивидуального подхода, часто остается без соответствующего внимания. Осталась без него и семья Саши. Писали письма, ходили (если так можно сказать в данной ситуации) на приемы в разные кабинеты, бросали клич на разных сайтах, в соцсетях и мессенджерах. А как же без них?! Все читают, у каждого под рукой. Увы, все без толку…

Материал об этой непростой истории «Золотой Рог» опубликовал в ноябре 2018 года. Сигналы о том, что публикацию заметили, стали поступать практически в день выхода газеты. Сейчас проблема Сашиной семьи, которая поднималась в материале, еще на стадии решения, но поступили сведения, что где-то там в Москве уже даже деньги выделили.

С разницей в несколько дней после всех вышеуказанных событий мы узнали, что решением жюри Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2018 газета «Золотой Рог» признана лучшей в стране региональной газетой. Сошлись два золотых. Короче, «золотее» на данный момент нет. Конечно, напрямую связывать эти два события - материал про Сашу и победу в конкурсе - нельзя. Решение признать нас победителями принималось раньше и без учета этой статьи. Но ощущение, что редакция делает правильные вещи и движется в нужном направлении, укрепилось.

Упаси боже, никто здесь не собирается говорить о том, что от «ваших интернетов» никакого толку. Новые технологии уже давно и прочно вошли в жизнь, создав, конечно, для классических СМИ кучу проблем, но одновременно подарив массу возможностей. У Издательской компании «Золотой Рог», к примеру, помимо печатных продуктов - газета «Золотой Рог», журнал «Дальневосточный капитал», «Журнал Здоровья» - есть еще и три (!) сайта - Zrpress.Ru, Dvkapital.Ru и Dv-raiting.Ru. А еще мы представлены во всех основных соцсетях. Без этого сегодня никуда! Так почему же бумажная «классика» продолжает упрямо жить и даже кое-где обходить на поворотах относительно молодую цифровую поросль?

Вопрос этот не праздный, как может показаться на первый взгляд. Есть даже целые толстые исследования о традициях, нишах, читательских предпочтениях и так далее. Итак: как могла ситуация с Сашей остаться практически незамеченной сугубо цифровым миром и почему на нее обратили внимание после публикации в газете? На мой личный (возможно, спорный) взгляд, тут сошлись три основных момента.

Во-первых, обилие цифровых носителей информации вкупе с резким ускорением динамики «инфожизни» серьезно сократило время на осознание и переваривание каждого отдельного сообщения, которое до нас доносят сайты, соцсети и мессенджеры. Времени часто хватает только на прочтение заголовка и лайк. Масса достойной внимания информации просто проходит мимо, теряется, растворяется… А если уж человек и взял в руки газету, то это относительно всерьез и относительно же надолго. К статье можно возвращаться, чего практически не бывает при прочтении цифрового материала. Газета может долго мозолить глаза, лежа на том же рабочем столе. Дойдет время до кофе, дойдет время и до газеты. Во-вторых, вышеуказанное обилие материалов, создаваемых в большинстве случаев не подготовленными к такой деятельности людьми, не профессионалами, плюс огромное число ошибок, а то и откровенных фейков, резко снизило доверие ко всем интернет-ресурсам. Люди уже привыкли делить прочитанное/услышанное в Интернете надвое. Печатные СМИ, правда, тут тоже не всегда безгрешны, но, работая в правовом поле, они являются носителями объективной информации в гораздо большей степени. Ну и в-третьих, что отчасти выходит и из всего вышеописанного, доверие и традиции заставляют обращать внимание на газетные публикации разного рода «ответственных товарищей». Причем это не только власти (хотя они в первую голову!), контролирующие органы всех мастей, но и руководства компаний и прочих организаций. Будем откровенны, многие из этих людей читают и газетные публикации на сайтах. В дубляже. Но слово «газета», особенно существующая несколько десятилетий и завоевавшая репутацию надежного поставщика информации, делает свое дело.

…Совсем недавно в «Золотом Роге» вышел материал о двух находкинских изобретателях. После долгих лет мытарств со своими работами по просторам Интернета, они рассказали о себе на страницах нашей газеты. На днях они в очередной раз звонили. Взахлеб перечисляли венчурные фонды, конструкторские фирмы, действующие промышленные холдинги, которые вышли на связь после публикации. Понятно, что впереди еще много контактов, переговоров и презентаций. И попросили: «А можно мы будем указывать «Золотой Рог», как газету, обеспечивающую информационное сопровождение деятельности нашей компании?». Да, конечно, можно! И вам, и всем остальным нашим партнерам. Тем, с кем мы работаем уже долгие годы, и тем, кто таковым станет завтра.

И в завершении материала всех поздравляем с Новым годом! Спасибо вам, дорогие читатели, что вы были и остаетесь с нами, несмотря на экономические пертурбации и информационные революции. «Золотой Рог» в следующем году отметит 27 лет со дня выхода первого номера. А это кое-что да значит!

Итак, если хотите гарантированно быть услышанными, то дорога вам и сегодня в газету. Тем более, уж извините, по итогам уходящего года - лучшую в своем классе в стране. То, что написано пером, и в эпоху Интернета не вырубишь топором.

Андрей ПУШКАРЁВ, главный редактор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.