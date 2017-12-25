Несколько десятков пар сыграли свадьбы прямо на льду озера Ханка

Молодожены из России и Китая поженились в специально возведенном ледовом Дворце бракосочетаний

После того, как Ханка, которое носит статус российско-китайского пограничного озера, замерзла, здесь состоялась международная коллективная свадьба, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В специально сооруженном ледяном дворце поженились сразу 20 пар.

По словам одного новоиспеченного супруга Лю Юншуаня, пишет газета "Золотой Рог", он обещал сделать своей невесте самую романтичную свадьбу в мире. Что и было сделано. А одна из российских пар сообщила корреспонденту, что они готовились к этому событию пять лет. Они живут в российском берегу Ханки и часто посещают Китай. Они сказали журналисту, в этот раз они прибыли в Китай для участия в коллективной свадьбе и не только поженились здесь, но и узнали о свадебных обычаях соседей. И это дало им уникальные впечатления.