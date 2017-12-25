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Несколько десятков пар сыграли свадьбы прямо на льду озера Ханка

25 Декабря 2017, 10:15 | Приморье

Молодожены из России и Китая поженились в специально возведенном ледовом Дворце бракосочетаний

После того, как Ханка, которое носит статус российско-китайского пограничного озера, замерзла, здесь состоялась международная коллективная свадьба, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В специально сооруженном ледяном дворце поженились сразу 20 пар.

По словам одного новоиспеченного супруга Лю Юншуаня, пишет газета "Золотой Рог", он обещал сделать своей невесте самую романтичную свадьбу в мире. Что и было сделано. А одна из российских пар сообщила корреспонденту, что они готовились к этому событию пять лет. Они живут в российском берегу Ханки и часто посещают Китай. Они сказали журналисту, в этот раз они прибыли в Китай для участия в коллективной свадьбе и не только поженились здесь, но и узнали о свадебных обычаях соседей. И это дало им уникальные впечатления.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: китай.поднебесная  свадьба  жених  озеро  туризм  граница  молодожены  невеста  ханка 
                   



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Комментарии

  • Русс10:48, 25.12.2017#

    Они живут в российском берегу Ханки. . . (с)Найми те что ли редактора, раз уж журналюги-неучи.

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