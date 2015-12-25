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Продолжается прием заявок на участие в проекте "Неравнодушный гражданин"
В Приморье полным ходом идёт прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии "Неравнодушный гражданин", организатором которого выступил Благотворительный фонд Александра Монастырёва.
«Неравнодушный гражданин» - это проект, призванный выявить активных граждан, которые каждый день самостоятельно стараются улучшить своими добрыми делами качество жизни людей в городах, регионах и во всей стране. Делают они это зачастую - совершенно безвозмездно.
У премии «Неравнодушный гражданин» работает сайт (а.в.монастырёв.рф), на котором каждый желающий может оставить информацию о себе, а также рассказать о ком-либо из своих знакомых.
Премия будет вручаться по 8 номинациям: «Протяни руку», «Семья и дети», «Культура», «Память», «Город для людей», «Здоровый дух», «Природа», «Поступок года».
В оргкомитете премии подчёркивают, что к работе по поиску гражданских активистов будут привлекаться волонтеры. А после проведения конкурса планируется к выпуску «Альманах добрых дел», который будет распространяться в театрах, цирках и кино.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации No79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
Принять участие в конкурсе может любой житель Приморского края без возрастных ограничений: те, кто готов развивать общественно значимые проекты, вкладывать в них своё время, энергию и, впоследствии, добиваться успеха в реализации этих проектов.
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