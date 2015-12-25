www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Продолжается прием заявок на участие в проекте "Неравнодушный гражданин"

25 Декабря 2015, 17:42 | Приморье

В Приморье полным ходом идёт прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии "Неравнодушный гражданин", организатором которого выступил Благотворительный фонд Александра Монастырёва.

«Неравнодушный гражданин» - это проект, призванный выявить активных граждан, которые каждый день самостоятельно стараются улучшить своими добрыми делами качество жизни людей в городах, регионах и во всей стране. Делают они это зачастую - совершенно безвозмездно.

У премии «Неравнодушный гражданин» работает сайт (а.в.монастырёв.рф),  на котором каждый желающий может оставить информацию о себе, а также рассказать о ком-либо из своих знакомых.

Премия будет вручаться по 8 номинациям: «Протяни руку», «Семья и дети», «Культура», «Память», «Город для людей», «Здоровый дух», «Природа», «Поступок года».

В оргкомитете премии подчёркивают, что к работе по поиску гражданских активистов будут привлекаться волонтеры. А после проведения конкурса планируется к выпуску «Альманах добрых дел», который будет распространяться в театрах, цирках и кино.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации No79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Принять участие в конкурсе может любой житель Приморского края без возрастных ограничений: те, кто готов развивать общественно значимые проекты, вкладывать в них своё время, энергию и, впоследствии, добиваться успеха в реализации этих проектов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: благотворительность  конкурс  проект 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru