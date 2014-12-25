Ушел из жизни основатель Специнспекции "Тигр" Госкомэкологии Приморья Владимир Щетинин

20 лет назад Владимир Щетинин возглавил антибраконьерскую работу по защите амурского тигра и отряд «Тигр» Госкомэкологии Приморского края. Амурский филиал WWF России скорбит о кончине своего соратника и друга.

Вся жизнь этого человека, которого за мудрость и богатую бороду уже 20 лет называли «дедом Щетининым», была связана с охраной природы Дальнего Востока.

Владимир Иванович Щетинин родился в 1937 году в Амурской области. После окончания Благовещенского сельскохозяйственного института работал в Зейском лесхозе, а в 1964 был принят в Зейский заповедник, где 12 лет вел научные исследования. В 1979 году Владимир Иванович переехал во Владивосток и шесть лет проработал в Управлении охотничье-промыслового хозяйства при Приморском крайисполкоме в должности старшего госохтинспектора. С 1985 г. по 1989 г. работал в качестве научного сотрудника Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР в лаборатории зоологии позвоночных. В 1989 году, когда был создан Приморский краевой комитет по охране природы, Владимир Щетин стал одним из первых его сотрудников. Сначала в качестве государственного инспектора – начальника отдела охраны земельных ресурсов, животного и растительного мира, а в 1994 году занял должность заместителя председателя комитета и возглавил отдел «Тигр» Госкомэкологии Приморья, ставший главным делом его жизни.

С этого по-настоящему боевого подразделения охраны природы, созданного при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), и переименованного позжев Специнспекцию «Тигр» - сначала Госкомэкологии Приморья, потом МПР России, - началась новая страница в истории комплексного сохранения биологического разнообразия юга Дальнего Востока и его вершины – амурского тигра.

«Владимир Иванович Щетинин – это глыба, большой профессионал и настоящий защитник природы. Мы много лет вместе делали одно дело, мне было чему у него поучитьсяу этого человека, давно понявшего, что зверей спасает не Красная книга, а люди…Тогда, в начале 90-х годов, после открытия границ и развала существовавшей в СССР системы охраны природы, ситуация в Уссурийской тайге была близка к катастрофической. Все, что можно было продать, нещадно грабилось и увозилось в соседний Китай. Не обошла эта участь и тигра. Поэтому первым проектом Всемирного фонда дикой природы (WWF) на Дальнем Востоке стал проект по сохранению амурского тигра,и главной задачей – борьба с браконьерством. WWFпомогал создавать антибраконьерские бригады в заповедниках, но была необходима структура, работающая по всему краю.Эта общая цель и познакомила нас с Владимиром Ивановичем Щетининым. С созданиемотряда «Тигр» - его идеи, ставшей делом жизни, удалось главное – переломить ситуацию с браконьерством в Приморье. Благодаря таким людям, как Владимир Иванович, сейчас этот грозный хищник находится под надежной защитой государства, и наконец-то признан в России мировым природным достоянием», - говорит Павел Фоменко, координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия.

После ухода на пенсию из Специнспекции «Тигр» Владимир Иванович Щетинин продолжал беспокоиться о тайге и качестве работы природоохранных структур. Как сообщает Фонд «Феникс», по собственной инициативе он самостоятельно разработал полный пакет форм образцов процессуальных документов в соответствии с требованиями нового КоАП РФ и пытался внедрить его в практику природоохранных служб, проводя семинары с их сотрудниками. А одной из его последних экспедиций стало в 2012 году обследование, по инициативеWWFРоссии, участков территории Амурской области на предмет их пригодности в качестве местообитаний амурского тигра. Владимир Иванович как эксперт провел эту работу и был очень рад возможности вернуться в родные места.

Владимир Иванович Щетинин скончался 23 декабря 2014 года на 78-м году жизни.

Амурский филиал WWF России скорбит о кончине своего соратника, человека доброй души, до последнего вздоха преданного делу охраны природы.

Фото Дмитрия Кучмы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.