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Андрей Пушкарев: Мне мало слышать фразы-лозунги: Дальний Восток нам нужен! Я еще хочу услышать - зачем?
Что это было? Ждали. Готовились. Скептически, правда, при этом нудили. Но, тем не менее, втайне надеялись, что «жисть» станет другой. Ну, не Гонконг какой, конечно, но все же. И вот завершается один из самых значимых, чего уж там, годов в истории Владивостока и окрестностей, а к декабрю не осталось даже слабенького послевкусия от грандиозного действа.
Я не о мостах, дорогах, гранитных мостовых, и диковинных в наших краях доселе сооружениях, называемых «очистные», и тому подобное. За это всем сопричастным к великой стройке огромнейшее спасибо! А как здорово было по мостам гулять и по автобанам нежданным гонять. Я думаю, мало кто не согласится со мной, что 2012-й в нашем регионе прошел под знаком саммита АТЭС. Да и пара годов, чего уж там, до этого – тоже. Красота! Владивосток реально стал другим.
Но лишь внешне. Ни одной, скажем так, структурной проблемы территории ни в период подготовки к саммиту, ни в ходе его решено не было. За неожиданным преображением города и отчасти региона, по большому счету, не стоит ничего, кроме счастливой для Владивостока «указиловки» сверху. Эдакий разовый щедрый дар, который никак не привязан к социально-экономическим потребностям и уж тем более перспективам территории. О газовых и нефтяных трубах разговор особый, тут, понимаете ли, геополитика.
Конечно, наивно было бы надеяться, что саммит поможет решить многие проблемы, но все же… К примеру, «ЗР», как деловому изданию, больше всего интересно, что стало после саммита с бизнесом. А ничего. Совсем ничего. Мы как были, так и остались со всеми проблемами, которые считали острейшими и до саммита. Регион ни на йоту не стал более привлекательным для инвесторов. Здесь по-прежнему мучительно трудно открывать предприятия, получать землю, что-то строить... Вдумайтесь, бизнесу подключиться к электросетям у нас стоит в 72 раза дороже, чем, например, в Австралии! Это данные из официальной «Российской газеты». Грузы иностранных компаний, между прочим, готовых налаживать у нас производство, на границе порой стоят по нескольку месяцев! Про взятки, откаты, рейдеров и прочие проблемы уже умолчим, как хронические и пока неизлечимые.
Или возьмите злосчастную проблему оттока населения. Мы, например, из своего коллектива и в этом саммитовском году отрядили в столицу на ПМЖ очередной десант. А, как показывают только официальные данные Приморскстата, в 2012-м, который должен стать годом надежд, отток населения из края вырос аж на 22%. Не иначе как катастрофой эти цифры я бы и не назвал. И что делать? А ничего, раз даже на самом верху решили сделать Москву резиновой.
Да что там население, в уходящем году и сама сугубо дальневосточная экономика продолжала нещадно скукоживаться. «ЗР» недавно составил традиционный рейтинг крупнейших компаний региона. Результат просто ошеломляющий – за год несколько десятков компаний, составляющих становой хребет местной промышленности, стали безвестными филиалами столичных бизнес-структур со всеми вытекающими. Прежде всего, вытекающими из наших краев и областей налогами.
Автору этих строк довелось быть на достаточно непубличной встрече с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ, который, как известно, курирует наш регион. Игорь Иванович заявил, что правительство, дескать, дало Приморью многое и теперь дело самой территории - двигать вперед. Согласен, очень многое в территориях зависит от местного руководства. Многое, но еще больше вопросов в нашей стране по-прежнему решается исключительно в столице. Трудно найти аналоги стран, где центральная власть столь тотально вмешивается в дела чуть ли не каждой деревни или даже отдельных компаний.
На днях разговаривал с одним китайским бизнесменом, который поделился своими мыслями о российском мироустройстве. «Нам бы такой город, как Владивосток, и через лет пять-семь здесь был бы второй Гонконг», - разоткровенничался он, сразу оговорившись, что ни о какой, даже гипотетической, экспансии речи не идет. И добавил: «Стремительный рост экономики Китая стал возможен только после того, как пекинская власть начала делиться полномочиями с регионами. В частности, почти два десятка городов получили статус особых территорий федерального подчинения. И правила игры в этих городах отличаются от общекитайских. Их изменили с учетом местной специфики. А центральная власть должна лишь следить, чтобы все там делалось по закону. Поправляя тех, кто ошибся, и карая тех, кто проворовался. У вас же таким особым городом, да и то с оговорками, является лишь Москва. А в такой стране, как Россия, таких центров должно быть как минимум 30, а лучше 50. И в их числе - обязательно Владивосток».
Конечно, было бы необъективным умалчивать тот факт, что Дальнему Востоку федеральная власть уделяет гораздо большее внимание, чем когда бы то ни было в новейшей истории страны. Но региону нужны не только понимание, что о нем помнят, и разовые, пусть и щедрейшие, подарки. Для начала нам, дальневосточникам, нужно хотя бы осознание того, что мы не только проблемный отшиб, из которого лучше стремглав бежать. Мне мало слышать фразы-лозунги: Дальний Восток нам нужен! Я еще хочу услышать зачем? С этими далеко не свежими установками и завершим 2012-й. Год, который мы все так ждали… Теперь, вот, будем надеяться на 2013-й. Как же без этого.
Поэтому удачи нам всем в новом 2013 году! Пусть хоть чертова дюжина лет третьего тысячелетия нам поможет.
Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор газеты "Золотой Рог".
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Комментарии
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Псевдоним17:57, 26.12.2012#
"Результат просто ошеломляющий – за год несколько десятков компаний, составляющих становой хребет местной промышленности, стали безвестными филиалами столичных бизнес-структур со всеми вытекающими. Прежде всего, вытекающими из наших краев и областей налогами. " Ну возьмем местную Защита -Находка и где компания? Заворовалась?Закрыли, а люди еще за страховку ничего не получили и не получат. А любая московская страховая выплатит в течении 3 дней.
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Псевдоним17:57, 26.12.2012#
Все по делу. Красиво на бумаге, а в жизни видим , что дороги рушатся, сделано все впопыхах, не на века. Надесюь, хоть мосты простоят. Отток населения катастрофический. У меня знакомые, друзья уже поуезжали. И судя по уровню жизни и зарплат, им там лучше. Такими темпами китайцам завоевывать ничего не придется, их самих пригласят сюда, чтобы чтобы тут тайгой все не поросло. А вообще, побывав к некоторых соседних заморских городах, понимаешь что у нас так не будет на нашем веку. Фундаментальный подход к жизни другой. Строят красоту для себя, а не для царя.
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Псевдоним22:07, 26.12.2012#
да и климат у нас неочень, и компании московские орудуют. . . но основная проблема территории всетаки именно в том что тут невозможно развивать бизнес! у нее нет конкуретного преимущества перед другими территориями рф, не говоря уже о странах азии-вот и бегут отсюда все те кто действительно может и хочет зарабатывать как только появляеться такая возможность! Из преимуществ нашей территории, всегда было есть и будет -близость моря, близость к выходам на рынки атр. ВСЕ больше ничего у нас нет, но те два преимущества были весьма существенны и люди восновном жили на них, но счас благодаря нашему туповатому правительству большинству людей тут просто не на чем зарабатывать-автобизнес убили, приграничную торговлю почти убили, осталось немного рыбодобычи(без какой либо переработки) и перевалка сырья через наши порты из других регионов-ВСЕ, малые преприятия открывать невыгодно-помимо огромных затрат, тут еще и рынок очень маленький, а именно они давали всегда заработок среднему классу, но увы. . . скоро отсюда уедут вообшевсе нормальные люди приедут неграмотные узбеки да местная алкота останеться. . .
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Александр22:43, 26.12.2012#
Проводили газовую трубу , на районном собрании (Черниговский район) рисовали перспективы для района , а в итоге : разбили тяжёлой техникой все дороги и ни одно село не газифицировали. Даже на компрессорной станции отводы не зарезервировали. А газ в балонах дорожает. Сволочная власть.
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Приморец22:49, 26.12.2012#
Сколько же предателей и в Москве и в Приморье, одни воруют, другие из-за страха за свою жопу Родину бросают. Так кто её защищать то будет? А на новом месте жопу прищемят - тоже побежите? А тебе, "псевдоним", который про территории Китая тут бзднул, скажу - мало того, что ты ничего не знаешь из истории и несёшь кривду, ты ещё и провокатор гнилостный. Вали отсюда в голубую нерезиновую, падаль.
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Василич00:08, 27.12.2012#
Одной бабе долго объясняли, как через океан факс передают, спасибо, говорит, только почему факс сухой приходит так и не узнала. Не обижайтесь на таких баб, Андрей, Вы сказали то, что я чувствовал, как собака, как житель, как предприниматель, а выразить не мог - это дано только умному писателю или не продажному журналисту. Спасибо за верный анализ и незлобную тональность по такой грустной теме!
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Псевдоним00:21, 27.12.2012#
сколько реальной и действительно сейчас полученной пользы от того-же саммита простым жителям? я незнаю никого из местных аборигенов кто-бы действительно что-то на этом заработал или каким-то образом улучшил свою жизнь. . . тем более что почти никакие объекты саммита недоделали, и толком их не используют, одни дороги чего стоят, вроде их построили-это хорошо, но в тоже время убиты куча ранее использовавшихся, а новые сделаны очень неграмотно-одна типа развязка на окатовой чего стоит. . . из всего этого и складываеться понятие комфортный город-посмотрите какие развязки в том же гонконге и какие у нас-и у них все это воспринимаеться естественно а не как божья подать от щедрого правительства. . . про бизнес я вообще молчу, за последние два года в приморье его вообще почти не осталось кто имел хоть какие-то обороты свалили отсюда куда подальше, а новым уже не подняться-только если ты не приблеженный к императору, счас все идет к тотальной монополизации и закрытию рынков от любой конкуренции-вообщем здравствуй СССР, а при таком раскладе у нашего края нет абсолютно никаких перспектив-он мог выжить только на свободной торговле и логистике, но никак не на тяжелых предприятиях принадлежащих очерным олигархам, с мизерными зарплатами для простых работников
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Ага10:52, 27.12.2012#
В общем-то сразу понятно было, как только Москва вспомнила о существовании Приморья, что из некоего местного центра, имеющего свою, хоть и кривоватую, "владивостокскую мечту", будет сделан ещё один депрессивный российский регион без идей и смыслов. Правда, за большие деньги. А жить бедно, без идеи и перспективы человеку неинтересно.
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Молодец А. Пушкарев. Силовики у власти, они ее монополизировали и не хотят делиться ни бизнесом ни властью. Это застой