Андрей Пушкарев: Мне мало слышать фразы-лозунги: Дальний Восток нам нужен! Я еще хочу услышать - зачем?

Что это было? Ждали. Готовились. Скептически, правда, при этом нудили. Но, тем не менее, втайне надеялись, что «жисть» станет другой. Ну, не Гонконг какой, конечно, но все же. И вот завершается один из самых значимых, чего уж там, годов в истории Владивостока и окрестностей, а к декабрю не осталось даже слабенького послевкусия от грандиозного действа.

Я не о мостах, дорогах, гранитных мостовых, и диковинных в наших краях доселе сооружениях, называемых «очистные», и тому подобное. За это всем сопричастным к великой стройке огромнейшее спасибо! А как здорово было по мостам гулять и по автобанам нежданным гонять. Я думаю, мало кто не согласится со мной, что 2012-й в нашем регионе прошел под знаком саммита АТЭС. Да и пара годов, чего уж там, до этого – тоже. Красота! Владивосток реально стал другим.

Но лишь внешне. Ни одной, скажем так, структурной проблемы территории ни в период подготовки к саммиту, ни в ходе его решено не было. За неожиданным преображением города и отчасти региона, по большому счету, не стоит ничего, кроме счастливой для Владивостока «указиловки» сверху. Эдакий разовый щедрый дар, который никак не привязан к социально-экономическим потребностям и уж тем более перспективам территории. О газовых и нефтяных трубах разговор особый, тут, понимаете ли, геополитика.

Конечно, наивно было бы надеяться, что саммит поможет решить многие проблемы, но все же… К примеру, «ЗР», как деловому изданию, больше всего интересно, что стало после саммита с бизнесом. А ничего. Совсем ничего. Мы как были, так и остались со всеми проблемами, которые считали острейшими и до саммита. Регион ни на йоту не стал более привлекательным для инвесторов. Здесь по-прежнему мучительно трудно открывать предприятия, получать землю, что-то строить... Вдумайтесь, бизнесу подключиться к электросетям у нас стоит в 72 раза дороже, чем, например, в Австралии! Это данные из официальной «Российской газеты». Грузы иностранных компаний, между прочим, готовых налаживать у нас производство, на границе порой стоят по нескольку месяцев! Про взятки, откаты, рейдеров и прочие проблемы уже умолчим, как хронические и пока неизлечимые.

Или возьмите злосчастную проблему оттока населения. Мы, например, из своего коллектива и в этом саммитовском году отрядили в столицу на ПМЖ очередной десант. А, как показывают только официальные данные Приморскстата, в 2012-м, который должен стать годом надежд, отток населения из края вырос аж на 22%. Не иначе как катастрофой эти цифры я бы и не назвал. И что делать? А ничего, раз даже на самом верху решили сделать Москву резиновой.

Да что там население, в уходящем году и сама сугубо дальневосточная экономика продолжала нещадно скукоживаться. «ЗР» недавно составил традиционный рейтинг крупнейших компаний региона. Результат просто ошеломляющий – за год несколько десятков компаний, составляющих становой хребет местной промышленности, стали безвестными филиалами столичных бизнес-структур со всеми вытекающими. Прежде всего, вытекающими из наших краев и областей налогами.

Автору этих строк довелось быть на достаточно непубличной встрече с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ, который, как известно, курирует наш регион. Игорь Иванович заявил, что правительство, дескать, дало Приморью многое и теперь дело самой территории - двигать вперед. Согласен, очень многое в территориях зависит от местного руководства. Многое, но еще больше вопросов в нашей стране по-прежнему решается исключительно в столице. Трудно найти аналоги стран, где центральная власть столь тотально вмешивается в дела чуть ли не каждой деревни или даже отдельных компаний.

На днях разговаривал с одним китайским бизнесменом, который поделился своими мыслями о российском мироустройстве. «Нам бы такой город, как Владивосток, и через лет пять-семь здесь был бы второй Гонконг», - разоткровенничался он, сразу оговорившись, что ни о какой, даже гипотетической, экспансии речи не идет. И добавил: «Стремительный рост экономики Китая стал возможен только после того, как пекинская власть начала делиться полномочиями с регионами. В частности, почти два десятка городов получили статус особых территорий федерального подчинения. И правила игры в этих городах отличаются от общекитайских. Их изменили с учетом местной специфики. А центральная власть должна лишь следить, чтобы все там делалось по закону. Поправляя тех, кто ошибся, и карая тех, кто проворовался. У вас же таким особым городом, да и то с оговорками, является лишь Москва. А в такой стране, как Россия, таких центров должно быть как минимум 30, а лучше 50. И в их числе - обязательно Владивосток».

Конечно, было бы необъективным умалчивать тот факт, что Дальнему Востоку федеральная власть уделяет гораздо большее внимание, чем когда бы то ни было в новейшей истории страны. Но региону нужны не только понимание, что о нем помнят, и разовые, пусть и щедрейшие, подарки. Для начала нам, дальневосточникам, нужно хотя бы осознание того, что мы не только проблемный отшиб, из которого лучше стремглав бежать. Мне мало слышать фразы-лозунги: Дальний Восток нам нужен! Я еще хочу услышать зачем? С этими далеко не свежими установками и завершим 2012-й. Год, который мы все так ждали… Теперь, вот, будем надеяться на 2013-й. Как же без этого.

Поэтому удачи нам всем в новом 2013 году! Пусть хоть чертова дюжина лет третьего тысячелетия нам поможет.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор газеты "Золотой Рог".