Как предпочитают встречать Новый год жители Владивостока

Как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Следовательно, к выбору места для встречи Нового года нужно подойти основательно. «ЗР» подготовил обзор самых популярных мест встречи Нового года среди жителей Владивостока.

Наиболее популярным уже несколько лет остается вариант встречи праздника в кафе и ресторанах. Люди собираются семьями, друзьями и под общее в зале волшебное настроение веселятся до самого утра или пока заведение не закроется. Этот вариант привлекает приморцев самыми очевидными плюсами. Во-первых, не нужно к предновогодней суете прибавлять еще и покупку продуктов для праздничного стола. Во-вторых, не нужно весь день стоять у плиты, а потом и посуду мыть не нужно. При этом весь вечер гостей заведения развлекают ведущий с ди-джеем, часто приглашаются танцоры, певцы и другие артисты.

Цены в новогоднюю ночь во всех кафе и ресторанах, мягко говоря, завышены. Сумма чека стартует от 1,5-2 тыс. рублей на человека и далее вверх, в зависимости от уровня заведения, заказанных блюд и количества спиртного. Существенный минус данного способа встречи Нового года - это зависимость от окружения. Если за соседним столом настроение вовсе не праздничное, то, возможно, его попытаются испортить и другим.

Вариант, который предпочитает по большей части молодежь Владивостока - встреча Нового года в ночном клубе. Тематические вечеринки не редкость в эту ночь. Но по факту, кроме завышенных цен, ночные клубы редко предлагают что-либо отличающееся от обычной пятничной ночи. Многие ночные клубы устанавливают депозит, в который включены минимальный набор продуктов и шампанское. Стоимость такого депозита от 2,5 тыс. рублей. В среднем на человека Новый год в ночном клубе обойдется в 3-4 тыс. рублей. В последнее время набирает популярность вариант встречи Нового года за границей. Из приоритетных для приморцев направлений - Тайланд, Вьетнам и Китай.

Некоторые новогодние туры покупаются еще летом. В октябре-ноябре основной сезон продажи новогодних путевок, а в декабре найти свободные места в отелях это уже удача.

Стоимость двенадцатидневного тура на популярные курорты составляет от 90 до 115 тыс. рублей. Стоит сказать, что те же самые туры месяцем ранее стоили минимум в два раза меньше. Но жаждущих встретить Новый год под пальмами стоимость путевки не останавливает. Однако есть и такие туристы, которые до последнего ждут горящих путевок и улетают уже на следующий день после покупки тура. В прошлом году 29-30 декабря улететь в Тайланд можно было за 20 тыс. рублей вдвоем. Стоит ли ожидать нечто подобное в этом году туроператоры комментировать отказываются. И их можно понять. Ведь в их интересах продать тур как можно дороже. Обычно удачные по цене туры расходятся среди родственников и друзей сотрудников агентств, но если путевка оказалась невостребованной, то ее выставляют на открытую продажу, а тут уже, как говорится, кто успел, тот улетел.

Те, кому заграничные поездки не по карману, а уехать на новогодние каникулы из города уж больно хочется, свои услуги предлагает огромное количество туристических баз отдыха Приморья. Стоимость встречи Нового года на базах отдыха зависит от места расположения, уровня обслуживания и количества включенных услуг. В среднем отдых с 31 декабря по 2 января обойдется компании из четырех человек в 10-12 тыс. рублей. Отметим, что найти свободные места с середины декабря практически невозможно.

«Все домики у нас были забронированы еще в ноябре. Сегодня мы можем предложить для отдыха только рабочие дни, но такой вариант многих не устраивает», - говорит сотрудник одной из баз отдыха.

Также немало сегодня и тех, кто предпочитает встречать Новый год традиционно, за домашним столом в кругу семьи и близких друзей. Неотъемлемая часть такого варианта встречи Нового года - это подготовка праздничного стола.

В супермаркет лучше сходить заранее, поскольку в очереди в кассу можно провести несколько десятков минут, не говоря уже о том, что к полкам и вовсе не подступиться. В среднем закупка продуктов для новогоднего стола обойдется в 3-4 тыс. рублей. И практически весь последний день уходящего года придется провести на кухне. Но теплое семейное общение и совместная встреча самого волшебного из праздников того стоят. Также можно устроить различные конкурсы, мини-представления и продумать прочие развлечения для гостей.

В общем, вариантов масса. Развлекать жителей Приморья готовы множество компаний и организаций. Каждый может найти себе место встречи праздника по душе и по карману, нужно только заранее позаботиться о выборе места для отдыха.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".