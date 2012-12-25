Первое дело экспертного совета в Приморском крае

Спорным вопросом о приватизации компаний «Приморский водоканал» и «Примтеплоэнерго» займется экспертный совет по качеству услуг ЖКХ. Такое решение принял губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Как сказали в пресс-службе Законодательного Собрания, принципиальное решение о судьбе компаний, скорее всего, будет объявлено в апреле будущего года.

«Администрация края сделала заявление о необходимости дополнительного обсуждения этого вопроса, но, к сожалению, пока нет встречного движения от депутатов. Хотелось бы, чтобы мы собрались всеми фракциями и высказали свои мнения по этому поводу. Я хотел бы услышать аргументированные возражения против приватизации», - прокомментировал ситуацию для PrimaMedia генеральный директор ОАО «Примводоканал» и депутат Петр ЖУРАВЛЕВ.

Таким образом, продолжится дискуссия по поводу акционирования краевой собственности, целью которого краевые власти называют привлечение частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру края, которая сегодня сильно изношена.

По мнению исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елены ДОВЛАТОВОЙ, акционирование предприятий водохозяйственного комплекса позволяет повысить инвестиционный потенциал предприятия и снизить нагрузку на тариф, сделав его более «прозрачным».

В правительственных кругах считают, что приход частных инвестиций в коммунальную сферу экономики позволит через 5 лет сделать водную отрасль одной из наиболее инвестиционно и инновационно привлекательных не только в России, но и в мире.

Юрий РОГОВ.