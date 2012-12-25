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Первое дело экспертного совета в Приморском крае
Спорным вопросом о приватизации компаний «Приморский водоканал» и «Примтеплоэнерго» займется экспертный совет по качеству услуг ЖКХ. Такое решение принял губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Как сказали в пресс-службе Законодательного Собрания, принципиальное решение о судьбе компаний, скорее всего, будет объявлено в апреле будущего года.
«Администрация края сделала заявление о необходимости дополнительного обсуждения этого вопроса, но, к сожалению, пока нет встречного движения от депутатов. Хотелось бы, чтобы мы собрались всеми фракциями и высказали свои мнения по этому поводу. Я хотел бы услышать аргументированные возражения против приватизации», - прокомментировал ситуацию для PrimaMedia генеральный директор ОАО «Примводоканал» и депутат Петр ЖУРАВЛЕВ.
Таким образом, продолжится дискуссия по поводу акционирования краевой собственности, целью которого краевые власти называют привлечение частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру края, которая сегодня сильно изношена.
По мнению исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елены ДОВЛАТОВОЙ, акционирование предприятий водохозяйственного комплекса позволяет повысить инвестиционный потенциал предприятия и снизить нагрузку на тариф, сделав его более «прозрачным».
В правительственных кругах считают, что приход частных инвестиций в коммунальную сферу экономики позволит через 5 лет сделать водную отрасль одной из наиболее инвестиционно и инновационно привлекательных не только в России, но и в мире.
Юрий РОГОВ.
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Комментарии
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Булгаков08:32, 26.12.2012#
Для начала лицо, именуемое губернатором пусть пофамильно представит так называемых членов экспертного совета. Где искать этих деятелей? Что-то в последнее время меня умственные способности наших представителей сильно беспокоить начали. А теперь вопросы к апологету приватизации, а именно к Журавлеву. Хорошо. Приватизировался "Приводканал", стал ОАО. А кто будет определять стоимость акций , скажем через год? Правда прикольно будет, за год хозяйствования кредитов под залог акций понабрать, прос. . . ть и банку "Приморье" их передать, задешево. А иначе разве где-то найдется человек или компания которые выложат суммы, сопоставимые со стоимостью очистных сооружений, километров трасс, шкотовского водозабора и все новое, смею заметить. Разве не за подобные махинации сейчас "Оборонсервис" гоняют? А бред про частные инвестиции всем лучше оставить для себе подобных. для начала я попрошу назвать хотя бы один проект в области ЖКХ на территории ПК, который был осуществлен на частные денюшки? Да вообще инвестиции со сроком окупаемости свыше 10 лет? Не напрягайтесь, нет таких. И что вы пытаетесь нас убедить будто где-то есть идиот, который денег даст на трубы, если он, инвестор, не будет тариф устанавливать как бог на душу положит? Вон, энергетики уже нашли как закон обойти, социальную норму выдумали. Что-нибудь и эти гаврики сочинят.
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