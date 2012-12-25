Звездный прогноз: Тельцы останутся без денег

Гороскоп с 25 по 30 декабря

Овен. Начало недели - не лучшее время для деловых поездок, встреч, работы с документами и консультаций. В середине недели ситуация улучшается. В профессиональной деятельности в этот период вы сможете повысить свой авторитет и расширить кругозор. В конце недели вам могут предложить повышение в должности.

Телец. У Тельцов в начале недели может ухудшиться финансовая ситуация. Возможно, задержат выплату зарплаты или потребуется срочно приобрести дорогостоящую вещь. Также не исключены убытки из-за принятия неверных решений, а также ошибок. В середине недели обстоятельства будут более удачными.

Близнецы. В начале недели звезды не советуют Близнецам проявлять инициативу в профессиональной деятельности. Что бы вы ни делали в это время, действия могут вызвать негативную оценку окружающих. С середины и до конца недели дела пойдут в гору.

Рак. Раки в начале недели не смогут действовать в свободном режиме. Ваши инициативы, скорее всего, будут сталкиваться с трудностями и ограничениями. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с улучшением отношений с коллегами. Вас ждет весьма интересная работа.

Лев. Львов в начале недели ждет нестабильное время для выполнения профессиональных обязанностей. Воздержитесь от начала любых дел, в которых у вас нет достаточного опыта. Особенно это касается работы в сфере информационных технологий. Сейчас не рекомендуется даже обновлять программное обеспечение.

Дева. Девам в начале недели звезды не советуют привлекать к себе внимание начальства. Вряд ли руководство сможет объективно оценить ваши заслуги. Наоборот, вы рискуете попасть под горячую руку и стать крайним во всех неудачных проектах. Вторая половина недели пройдет на позитивной волне.

Весы. У Весов в начале недели могут осложниться деловые контакты. От контактов с людьми, приехавшими из других регионов или стран, лучше воздержаться. Вторая половина недели благоприятствует работе с информацией, консультациям и торговой деятельности.

Скорпион. У Скорпионов в начале недели могут возникнуть финансовые проблемы. Если вы регулярно используете электронные деньги для оплаты счетов в Интернете, то в эти дни следует сменить пароли и усилить меры безопасности. Также не стоит сейчас оплачивать покупки по кредитной карте.

Стрелец. Стрельцам в начале недели, возможно, придется столкнуться с трудностями при реализации своих инициатив. В это время лучше воздержаться от новых дел и стараться не попадать в конфликтные ситуации. В середине недели вас ждет прилив оптимизма и уверенности в себе.

Козерог. У Козерогов в начале недели могут возникнуть сложности во взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Возможно, вам поручат выполнить большой объем работы и поставят жесткие дедлайны, соблюсти которые будет крайне трудно. Не исключено, что на вас переложат работу, которую еще недавно выполняли ваши коллеги.

Водолей. Начало недели складывается неблагоприятно для Водолеев, имеющих творческие профессии. Воздержитесь от публикации резюме в Интернете и собеседований с потенциальными работодателями. В середине недели наступает благоприятное время, когда вы сможете решить поставленные задачи с помощью коллег.

Рыбы. Рыбам в начале недели лучше не браться за проекты, которые находятся на стадии завершения. Также не без сложностей пройдет работа, связанная с недвижимостью, строительством, коммунальными услугами, переработкой и хранением продуктов питания, дизайном интерьера. В середине недели увеличиваются шансы на карьерное продвижение.

Goroskops.com