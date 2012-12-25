Во Владивостоке в некоторые школы не пускают Дедов Морозов

«Профессиональным» сказочным персонажам, благодаря отдельным родителям, в ряд школ столицы Приморья путь заказан.

По Владивостоку прошел слух о том, что в школах и прочих образовательных учреждениях города введен запрет на привлечение Дедов Морозов, Снегурочек и прочих сказочных новогодних персонажей из частных праздничных фирм и агентств. Дескать, некоторые родители возмутились, что с их детей в школах требуют немалые деньги на организацию новогодних праздников. А представитель одной из агентств сообщил редакции, что сферу подобных услуг Владивостока ждет настоящий удар, поскольку утренники в школах и детсадах дают немалые доходы.

По просьбе «ЗР» начальник отдела дополнительного образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Людмила СУХОЛЕНЦЕВА пролила свет на возникшую ситуацию.

Людмила Сухоленцева успокоила родителей, проинформировав, что никаких запретов на привлечение праздничных агентств для проведения праздников в школах и детских садах города не было:

- Со стороны Управления образования никакого запрета не было. Возможно, подобная ситуация сложилась в каких-то отдельных школах. Подобное случается, когда некоторые родители жалуются, например, директору школы на то, что их просят заплатить деньги на организацию детских праздников. Такое возможно, когда другие родители хотят устроить своим детям, скажем так, более масштабный праздник и приглашают профессионалов, которые готовят специальную расширенную программу. Как видим, это устраивает не всех. И тогда директора, чтобы избежать эскалации конфликтов, просто отказываются приглашать артистов из частных праздничных агентств, ограничивая праздничное действо более скромным набором мероприятий. Никому не хочется омрачать праздник какими-то скандалами. Но еще раз повторюсь: Управление образование никаких запретов в школы и детские сады не спускало. Такие вопросы каждая школа решает самостоятельно, но, само собой разумеется, что никто не вправе принуждать детей и родителей сдавать на эти цели деньги».

Надежда САВИНЫХ, газета «Золотой Рог».