Владивостокцев призывают не брать с собой на новогодние вечеринки и корпоративы оружие самообороны

Новогодние праздники, как ни стараются те, от кого зависит покой населения, это не только танцы у елки, веселые корпоративы и обильные застолья, но и всевозможные происшествия, застольем и неумеренными возлияниями вызванные, в том числе происшествия с оружием самообороны.

Это всевозможные газовые пистолеты, а также оружие ограниченного поражения, так называемая травматика. Оно находится у владельцев на законных основаниях, но под воздействием горячительного нередко используется не только для самообороны.

Или вот был случай…

В Центре лицензионно-разрешительной работы УВД Приморского края «ЗР» рассказали немало историй, связанных с неправомерным применением оружия травматического действия. Так, в одном из кафе Владивостока рассерженный медленным обслуживанием гость решил активизировать персонал выстрелами в потолок. Возвращавшаяся с новогодней вечеринки девушка, отчаявшаяся поймать такси, попыталась это сделать с помощью травматического оружия (во всяком случае, именно так она объяснила свои действия позднее) и обстреляла проходящую машину резиновыми пулями.

Подчас травматика становится главным аргументом в споре просто вышедших покурить мужчин из двух разных компаний, споре настолько незначительном, что потом его причину с трудом удается выяснить даже вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Именно поэтому заместитель начальника Центра ЛЛР Юлия АЛИКОВСКАЯ настоятельно рекомендует не брать с собой на вечеринки и корпоративы оружие самообороны и напоминает, что находиться с ним в местах проведения культурно-массовых мероприятий запрещено законом.

В хороший ресторан или ночной клуб, пользующийся услугами охранных агентств, по мнению специалистов, посетителя с оружием просто не должны пропустить. Но в реальности не все точки общепита хороши…

– Честь и достоинство гражданина в споре надо защищать не травматическим оружием, а словом, – убеждена Юлия Аликовская. – И если на вас не совершено противоправное посягательство, если оппонент не занес над вашей головой какой-то предмет, то применять травматическое оружие недопустимо. Если у нападающего нет явного превосходства в физических возможностях, то использование травматического оружия также противопоказано.

Более 30 тысяч владельцев оружия самообороны, по данным Центра ЛЛР, зарегистрировано в Приморском крае. В том числе более 16 тысяч человек, владеющих оружием ограниченного поражения, той самой травматикой. Причем число сограждан, решивших обзавестись оружием самообороны, постепенно растет, в 2009 году таковых насчитывалось чуть более 22 тысяч человек.

Правда, число владельцев оружия травматического действия за это время практически не изменилось. Специалисты связывают этот факт с изменениями законодательства, которое запрещает теперь приобретать иностранное нелицензированное оружие, а также обязывает лиц, впервые приобретающих оружие ограниченного воздействия, проходить специальное обучение и официальную проверку знаний. Без этого лицензию на приобретение оружия самообороны теперь не получишь.

«Оружейный» закон серьезно подправили

Эту новацию закона «Об оружии» можно только приветствовать, считает директор Образовательного центра «Спортивно-техническое общество «Патриот» Евгений ПУШКАРЕВ:

– Появилась необходимость обратить особое внимание на эту категорию оружия, потому что некоторый правовой нигилизм, с одной стороны, и напряженность и даже конфликтность в обществе, с другой, иногда провоцируют владельцев оружия самообороны к неправомерному его использованию, в ситуациях, когда оснований для его применения нет. Вспомните стрельбу на свадьбах, к счастью, пока не во Владивостоке, а также «разборки» на дорогах, где травматическое оружие становится аргументом в борьбе за приоритет проезда. Это, конечно, недопустимо. И очень хорошо, что теперь люди, приобретающие такое оружие впервые, должны пройти соответствующий курс обучения.

Главная цель такой учебы – разъяснить будущему владельцу оружия, что в руках его находится потенциально опасный предмет, и если человек не готов строго соблюдать все правила обращения с ним, то от владения оружием следует отказаться. Кроме того, задача программы научить владельца применять оружие так, чтобы результат был достигнут с минимальным ущербом для того лица, в отношении которого оно применяется. Мы знаем случаи, когда выстрел производится в лицо, в жизненно важные органы, что очень опасно и категорически недопустимо.

Типовая программа обучения рассчитана на 6 часов, за это время слушатели проходят правовую и огневую подготовку, иными словами, изучат законные основания для применения оружия ограниченного поражения, получат навыки обращения с ним.

Сегодня в Приморском крае действуют четыре учебных центра, где можно пройти обучение, а затем обязательную проверку знаний, в числе которых и АНОУ «Патриот». Выписка из протокола экзаменационной комиссии должна быть в пакете документов на получение лицензии. Кроме того, будущему владельцу оружия травматического действия необходимо быть психически здоровым и не иметь наркозависимости и непогашенной судимости.

Еще одно нововведение касается законных владельцев такого оружия. Теперь они также должны один раз в пять лет проходить проверку знаний и навыков безопасного владения оружием. По наблюдениям Евгения Пушкарева, далеко не все владельцы оружия при таких проверках показывают идеальные знания и навыки обращения с этим предметом повышенной опасности. Впрочем, были и прямо противоположные случаи – слушатели, прошедшие 6-часовой курс обучения и успешно сдавшие зачет, приходили к обоснованному решению не приобретать газовый или травматический пистолет. Но это уже тема другого разговора.

А накануне новогодних праздников сотрудники правоохранительных органов рекомендуют вопросы безопасности все-таки делегировать профессионалам, а собственное оружие оставить дома, в сейфе, как и положено, чтобы оно случайно не попало в руки детей, пока взрослые отдыхают.

Безопасность – во главу угла!

В дни корпоративов и новогодних вечеринок сотрудники правоохранительных органов рекомендуют обратить внимание на то, как обеспечена безопасность кафе, ресторана, ночного клуба, куда направляется ваш коллектив, есть ли у охранников лицензии, оружие, группы быстрого реагирования.

Организуя фейерверки, стоит особое внимание обратить на срок действия пиротехники, и ни при каких обстоятельствах не использовать просроченную. Она имеет обыкновение стрелять не вверх, а в сторону.

Чтобы защитить в новогоднюю ночь от шальной ракеты свою автомашину, ее рекомендуют поставить на организованную парковку. Нелишне будет также закрыть окна квартиры.

На новогодние каникулы предприятиям имеет смысл особым образом побеспокоиться о безопасности своего бизнеса, обеспечив квалифицированной охраной банкоматы и всевозможные платежные терминалы. Так, в начале 2012 года злоумышленники похитили банкомат из офисного здания, воспользовавшись просто запасной дверью.

Ирина БАРАННИК, газета "Золотой Рог".