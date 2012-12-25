Жителям Приморского края разрешили есть и пить на Новый год все!

Во Владивостоке провели экспертизу «новогодних» продуктов.

С приближением Нового года люди озадачиваются не только вопросом, что подарить родным, друзьям или коллегам на праздник, но и тем, чем угощать близких в праздничную ночь. Сместились ли акценты во вкусовых предпочтениях приморцев в последние годы, и какие блюда на столе привлекут внимание символа наступающего года - Змеи, журналистам рассказали на круглом столе «Экспертиза новогодних продуктов».

«На новогодний стол всегда ставилось то, что было в дефиците: мандарины, шампанское, вареная колбаса», - говорит главный специалист учебно-научно-технического комплекса сертификации и проблем качества (УНТК СПК) ДВФУ Ирина СИРОТА.

Сегодня, когда на прилавках можно найти любые деликатесы, ставится вопрос о том, чем вызвать покровительство черной водяной змеи - символа Нового 2013 года.

Астролог Станислав МИЦКЕВИЧ говорит: «Есть и пить в этот Новый год можно все. У змеи нет предпочтений в еде, но стоит учитывать, что не бывает полностью травоядных змей, поэтому мясо на праздничном столе должно присутствовать обязательно».

Все специалисты едины во мнении, что все хорошо в меру. Не стоит злоупотреблять едой или спиртным, чтобы праздник не оставил неприятных воспоминаний. Переедание грозит проблемами с желудком, поэтому лучше оставить продукты на следующий день. Кстати, многие блюда со временем улучшают свои вкусовые качества. Что касается алкоголя, то заместитель начальника отдела по гигиене питания Роспотребнадзора по Приморскому краю Оксана БОНДАРЬ дает жителям Приморского края следующий совет:

«В первую очередь нужно обратить внимание на место покупки того или иного напитка. Это должны быть стационарные объекты торговли. Не стоит доверять различным ларькам или местам несанкционированной торговли, где осуществляется реализация «с коробок». В таких местах может осуществляться продажа продукции с истекшим сроком годности, не соблюдаются условия хранения продукции. Приобретать такие продукты опасно для здоровья и даже для жизни. Не стоит экономить на собственном здоровье».

Напомним, что уточнять срок годности продукта и следить правильно ли он хранился до попадания в руки покупателю нужно обязательно. Многие виды продуктов, испортившись, могут нанести существенный вред здоровью. Чтобы Новый год не был испорчен подобными неприятностями стоит лишний раз перестраховаться.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, газета «Золотой Рог».