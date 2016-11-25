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Во Владивостоке студенты ДВФУ впервые отпраздновали День Вегана
24 ноября Молодежная организация «Общее дело» совместно с «РАСНО в ДВФУ» провели День Вегана в Дальневосточном федеральном университете, сообщает газета "Золотой Рог".
Международный веганский день празднуется 1 ноября уже 22 года. Приверженцев этого вида питания становится все больше и больше, в том числе и на Дальнем Востоке, преимущественно, это молодёжь.
Спикером мероприятия выступил специалист по ораторскому мастерству, психолог-тренер, вегетарианец со стажем более 15 лет Александр Харченко. Он рассказал о своём рационе и причинах отказа от мяса, о питании, которое укрепляет здоровье и повышает интеллект. На лекции опровергали мифы о том, что без мяса невозможно жить, и рассмотрели зависимость человеческих эмоций от продуктов потребления.
После лекции все собравшиеся могли попробовать угощения без добавления ингредиентов животного происхождения, рецепты которых, казалось бы, невозможно представить без мяса и яиц, столь привычных нам: мороженое, пирожное, борщ, икра и даже колбаса.
Многие присутствующие были вдохновлены и заинтересованы. Алексей Ким, студент 2 курса Школы биомедицины признался: «Давно задумывался о том, что веду неправильный образ жизни, питаюсь вредной пищей. Увидел рекламу про эту встречу, твердо решил посетить ее и не пожалел. Такие лекции вдохновляют на то, чтобы изменить себя в лучшую сторону, отказаться от привычек, плохо влияющих на организм, пусть даже они и очень вкусные. Не знаю, смогу ли я стать веганом на всю жизнь, но почему бы не попробовать».
Софья ПОДОШВЕЛЕВА.
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