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В честь Дня морской пехоты жителей и гостей Владивостока накормят солдатской кашей
Морские пехотинцы ТОФ продемонстрируют свои боевые возможности
В преддверии Дня морской пехоты во Владивостоке пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 311-ой годовщине образования морской пехоты России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
26 ноября во Владивостоке, на территории бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, состоится построение личного состава и торжественный митинг. В мероприятии примут участие представители командования флотом, администрации города и края, личный состав и ветераны соединения, представители военно-патриотических клубов общественных и религиозных организаций, школьники, родные и близкие морских пехотинцев, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Торжественные мероприятия начнутся в 10.00 с торжественного митинга и церемонии возложения венков и цветов к монументам погибших при исполнении воинского долга морских пехотинцев на Аллее Славы. Затем для гостей праздника пройдут показательные выступления с демонстрацией боевых возможностей подразделений морской пехоты. Свои профессиональные навыки продемонстрирует разведывательная группа морской пехоты, которая проведёт захват боевой техники условного противника, также практические действия покажет группа инженерного разграждения и снайперская пара. Затем военнослужащие зенитно-ракетного артиллерийского подразделения проведут огневое поражение условного противника из гаубиц Д-30 и покажут развертывание зенитно-ракетных комплексов «Оса». Завершится зрелищная часть праздника демонстрацией приемов рукопашного боя.
В клубе соединения пройдет церемония награждения военнослужащих, показавших лучшие результаты по боевой и профессиональной подготовке в 2016 году. Затем состоится праздничный концерт с выступлением артистов вокального ансамбля бригады морской пехоты и творческого коллектива ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.
В ходе всего праздника на территории соединения будет развернута выставка вооружения и военной техники. Все желающие смогут отведать, приготовленной на полевой кухне, солдатской каши.
Начало мероприятий в 10.00 26 ноября.
27 ноября в России отмечается День морской пехоты России, который установлен в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 в 1996 году в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданном 27 ноября 1705 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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