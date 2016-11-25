За опасные маневры на дорогах автомобилистам выставят новый штраф

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за опасное вождение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.



Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, которая устанавливает ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение. Как отмечается в пояснительной справке к документу, законопроект направлен на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности дорожного движения, пишет РИА "Новости".



Согласно ПДД, к опасному вождению относятся следующие маневры на дорогах: подрезание, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной̆ дистанции от машины, идущей впереди, и бокового интервала, резкое торможение, препятствование обгону.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.