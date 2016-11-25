Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За опасные маневры на дорогах автомобилистам выставят новый штраф
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за опасное вождение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, которая устанавливает ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение. Как отмечается в пояснительной справке к документу, законопроект направлен на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности дорожного движения, пишет РИА "Новости".
Согласно ПДД, к опасному вождению относятся следующие маневры на дорогах: подрезание, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной̆ дистанции от машины, идущей впереди, и бокового интервала, резкое торможение, препятствование обгону.
Новости тематики
- За опасные маневры на дорогах автомобилистам выставят новый штраф
- В Приморье экс-директора "Дома офицеров" оштрафовали на 105 тыс. рублей
- В Приморье таможенникам напомнили, как вести себя в случае пожара
- Бизнес-гороскоп: Девам звезды сулят отличный шопинг
- Пострадавшие в Приморье от наводнения многодетные семьи получат дополнительные выплаты
- В Приморье организовали первую дружину добровольных юных пожарных
- В Приморье на 8,7% снизилось количество пожаров
- В Приморье СМИ, власть, наркологи и духовенство объединились против наркомании
- Всем пенсионерам Приморья доплатят по одной тысяче рублей
- В Приморье прокуратура нашла нарушения трудовой деятельности в бюджетных организациях
Новости раздела
- За опасные маневры на дорогах автомобилистам выставят новый штраф
- В Приморье 25 тыс. рублей из материнского капитала выдадут наличными
- Асфальтировать дороги Приморского края теперь официально можно зимой
- В Приморье в рамках акции "Щедрый вторник" состоится благотворительный киносеанс для слабовидящих и слабослышащих
- В Приморье в Лазовском заповеднике насчитали 4 116 пятнистых оленей
- Неравнодушные жители Дальнего Востока мониторят незаконные рубки, пожары и свалки
- В Приморье экс-директора "Дома офицеров" оштрафовали на 105 тыс. рублей
- Приморский край занял 60 место в рейтинге трезвости
- В Приморье таможенникам напомнили, как вести себя в случае пожара
- Ветерану Великой Отечественной войны из Приморского края вернули похищенную награду
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на него сбросят ядерную бомбу (фото)
- Крокодил в Свободном порту Владивосток не ловится
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
- Улететь из Владивостока становится все сложнее и сложнее
- Капремонт в Приморье с 1 января резко подорожает
- Во Владивостоке работников Следственного комитета поблагодарили за арест Улюкаева (фото)
- Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
- Утверждены даты проведения III Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году
- Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края