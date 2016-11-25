В Приморье 25 тыс. рублей из материнского капитала выдадут наличными

30 ноября – последний день для подачи заявления на получение единовременной выплаты из материнского капитала, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили право на материнский капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления.

Заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала в размере 25 000 рублей (или в размере фактического остатка в сумме менее 25 000 рублей) можно подать как в клиентских службах ПФР и МФЦ, так и в электронном виде через сайт Пенсионного фонда России. При подаче заявления в электронной форме личное посещение клиентской службы владельцем сертификата на материнский капитал не требуется.

Пенсионный фонд просит владельцев сертификатов на материнский капитал внимательно проверять правильность заполнения банковских реквизитов, куда должны быть перечислены средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата.

Как отмечает руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, на текущий момент в Отделение ПФР по Приморскому краю за получением указанных денежных средств обратилось более 34 тысяч человек. Денежные средства уже перечислены 32,1 тысячи из них, остальные граждане получат их до конца года. На сегодняшний день общая сумма средств, перечисленных на счета заявителей, составила 797 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.