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Асфальтировать дороги Приморского края теперь официально можно зимой

25 Ноября 2016, 12:16 | Приморье

Примавтодор продолжит ямочный ремонт дорог в Приморье в холодное время года. Работы будут вестись с применением материала «холодный асфальт».

Как рассказали в компании-производителе, эта технология собственной разработки, учитывающей все климатические особенности Приморского края.

«Материал “холодный асфальт” получается при смешивании специально просушенного щебня и битума с добавкой нефтеполимерной смолы. Благодаря этому материал получается пластичным и прочным», – отметили специалисты. По словам генерального директора Примавтодора Дмитрия Горлова, «холодный асфальт» можно использовать на ямочном ремонте при температуре воздуха до -30 градусов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Материал хранится в упакованном виде в мешках по 25 килограммов, легко транспортируется и не требует спецтехники при укладке. Производитель гарантирует сохранность отремонтированного участка дорог более пяти лет», – сообщил Дмитрий Горлов.

Отметим, в ближайшее время сотрудники Примавтодора выполнят ямочный ремонт с применением технологии «холодный асфальт» на трассе Артем-Находка. 

Напомним, сейчас сотрудники работники краевого предприятия продолжают работы по возведению трех мостов через реку Маргаритовку в Ольгинском районе. После завершения бетонных работ, мосты будут также заасфальтированы по технологии «холодный» асфальт.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 
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Теги: дороги  ремонт 



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