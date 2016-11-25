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Асфальтировать дороги Приморского края теперь официально можно зимой
Примавтодор продолжит ямочный ремонт дорог в Приморье в холодное время года. Работы будут вестись с применением материала «холодный асфальт».
Как рассказали в компании-производителе, эта технология собственной разработки, учитывающей все климатические особенности Приморского края.
«Материал “холодный асфальт” получается при смешивании специально просушенного щебня и битума с добавкой нефтеполимерной смолы. Благодаря этому материал получается пластичным и прочным», – отметили специалисты. По словам генерального директора Примавтодора Дмитрия Горлова, «холодный асфальт» можно использовать на ямочном ремонте при температуре воздуха до -30 градусов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Материал хранится в упакованном виде в мешках по 25 килограммов, легко транспортируется и не требует спецтехники при укладке. Производитель гарантирует сохранность отремонтированного участка дорог более пяти лет», – сообщил Дмитрий Горлов.
Отметим, в ближайшее время сотрудники Примавтодора выполнят ямочный ремонт с применением технологии «холодный асфальт» на трассе Артем-Находка.
Напомним, сейчас сотрудники работники краевого предприятия продолжают работы по возведению трех мостов через реку Маргаритовку в Ольгинском районе. После завершения бетонных работ, мосты будут также заасфальтированы по технологии «холодный» асфальт.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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