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Бывший "Демвыбор" подал признаки жизни в столице Приморья
Инициативная группа из числа бывших руководителей приморского отделения партии «Демвыбор», месяц назад озвучившая идею о проведении во Владивостоке референдума, продолжает настаивать на своем.
На минувшей неделе активисты из краевого центра обратились со своей инициативой в Избирательную комиссию Приморского края, попутно обжаловав отказ муниципального избиркома. Впрочем, на референдум за редким исключением предлагается вынести вопросы, которые уже урегулированы принятыми в октябре-ноябре краевыми законами.
Напомним, что 14 ноября горизбирком Владивостока отказался регистрировать инициативную группу по проведению местного референдума. Официальной причиной отказа стали неверно указанные сведения о месте жительства некоторых членов группы: адрес постоянной регистрации и адрес места проживания совпадал не у всех. Иных замечаний к оформлению документов не было.
- Место жительства и место постоянной регистрации – понятия нетождественные. Закон о референдуме обязывает членов инициативной группы указывать именно место жительства, а избирательная комиссия настаивает на том, чтобы указывалось место постоянной регистрации, ссылаясь на справку от УФМС по Приморскому краю. Мы решили обжаловать данное решение для того, чтобы имелась однозначная и ясная трактовка закона. Избирательная комиссия Приморского края уже отменяла решения горизбиркома в 2013 году. Но в любом случае мы имеем полное право подать ходатайство повторно, учтя высказанные замечания, - пояснил уполномоченный представитель инициативной группы Павел ЩЕТИНИН.
17 ноября уполномоченными инициативной группы были поданы жалобы в Избирательную комиссию Приморского края, а также Центральную избирательную комиссию РФ на бездействие и нарушение процедур при подготовке к референдуму во Владивостоке. Тем временем представителями Владивостока, Дальнегорска и ряда других муниципальных образований была сформирована новая инициативная группа в составе 24 человек – на сей раз с целью организации краевого референдума. На краевом плебисците, помимо ранее озвученных инициатив по внедрению минимального порога явки на выборах и выделения Владивостока в отдельный субъект Федерации, предлагается обсудить и перераспределение полномочий в связи с созданием Владивостокской агломерации. По словам активистов, с 18 ноября они уже начали сбор подписей за проведение краевого референдума.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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