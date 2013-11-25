В Приморье создано отделение "Союза журналистов России"

22 ноября в администрации Приморского края прошла учредительная конференция Приморского отделения общественной организации «Союз журналистов России».

Союза журналистов в Приморье не было более десяти лет. Воссоздать организацию решили сами представители ведущих СМИ края. Идею поддержал Губернатор Владимир Миклушевский.

На сегодняшнем собрании выбрали председателя и секретаря. Следующий этап – процедура государственной регистрации организации. В приморское отделение «Союза журналистов России» могут вступить все журналисты Приморского края.

«Мы создаем организацию, чтобы вести большую работу. Цель – защищать права журналистов, помогать, обучать и двигаться вперед», - заявил председатель Приморского отделения общественной организации «Союз журналистов России» Виктор Суханов.

Первое крупное мероприятие союза уже запланировано – в феврале 2014 года совместно с администрацией Приморского края будет проведен приморский медиа- форум, на котором соберутся более пятисот журналистов со всего края, а также представители федеральных и зарубежных СМИ. Медиа-форум станет площадкой для обмена лучшим опытом. «Мы проведем мастер-классы, конкурс профессионального журналистского мастерства в разных номинациях», - рассказал Виктор Суханов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.