www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.68 р. 100 JPY: 59.31 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 97.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье создано отделение "Союза журналистов России"

25 Ноября 2013, 10:14 | Приморье

22 ноября в администрации Приморского края прошла учредительная конференция Приморского отделения общественной организации «Союз журналистов России».

Союза журналистов в Приморье не было более десяти лет. Воссоздать организацию решили сами представители ведущих СМИ края. Идею поддержал Губернатор Владимир Миклушевский.

На сегодняшнем собрании выбрали председателя и секретаря. Следующий этап – процедура государственной регистрации организации. В приморское отделение «Союза журналистов России» могут вступить все журналисты Приморского края.

 «Мы создаем организацию, чтобы вести большую работу. Цель – защищать права журналистов, помогать, обучать и двигаться вперед», - заявил председатель Приморского отделения общественной организации «Союз журналистов России» Виктор Суханов.

Первое крупное мероприятие союза уже запланировано – в феврале 2014 года совместно с администрацией Приморского края будет проведен приморский медиа- форум, на котором соберутся более пятисот журналистов со всего края, а также представители федеральных и зарубежных СМИ. Медиа-форум станет площадкой для обмена лучшим опытом. «Мы проведем мастер-классы, конкурс профессионального журналистского мастерства в разных номинациях», - рассказал Виктор Суханов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: СМИ  журналистика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru