На Приморье обрушатся снег и сильный дождь

По данным Приморского УГМС, в связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края утром и днем 25 ноября в южной половине края ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег) с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

В северной половине края днем 25 и ночью 26 ноября ожидаются осадки, местами сильные с количеством 15-45 мм (при дожде и дожде со снегом) и 7-19 мм (при снеге) за 12 часов и менее. Местами ожидаются гололедные явления, метель при ветре 11-16 м/с, на побережье 20-25 м/с.

Прогнозируемые ЧС (происшествия):

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (М–60) значения, затруднения в работе автотранспорта;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, перехлест, обледенение) ЛЭП и линий связи, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад,

- нарушения в работе системы ЖКХ;

- завал слабо укрепленных, широкоформатных, высотных конструкций и крановых установок, ветровал деревьев;

- нарушение паромного и прибрежного сообщения.

В соответствии с прогнозом Главным управлением МЧС России по Приморскому краю проведен анализ и разработано экстренное предупреждение об опасном погодном явлении. Данное предупреждение доведено до единых диспетчерских служб всех муниципальных образований и руководителей организаций, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

ZRPRESS.RU, Владивосток.