Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Приморье обрушатся снег и сильный дождь
По данным Приморского УГМС, в связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края утром и днем 25 ноября в южной половине края ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег) с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.
В северной половине края днем 25 и ночью 26 ноября ожидаются осадки, местами сильные с количеством 15-45 мм (при дожде и дожде со снегом) и 7-19 мм (при снеге) за 12 часов и менее. Местами ожидаются гололедные явления, метель при ветре 11-16 м/с, на побережье 20-25 м/с.
Прогнозируемые ЧС (происшествия):
- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (М–60) значения, затруднения в работе автотранспорта;
- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, перехлест, обледенение) ЛЭП и линий связи, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад,
- нарушения в работе системы ЖКХ;
- завал слабо укрепленных, широкоформатных, высотных конструкций и крановых установок, ветровал деревьев;
- нарушение паромного и прибрежного сообщения.
В соответствии с прогнозом Главным управлением МЧС России по Приморскому краю проведен анализ и разработано экстренное предупреждение об опасном погодном явлении. Данное предупреждение доведено до единых диспетчерских служб всех муниципальных образований и руководителей организаций, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Новости тематики
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
- Более 11 тысяч приморцев пригласили на праздник выпускников "Крылья Востока"
- Синоптики рассказали, когда в Приморье установится хорошая погода
- В Приморье ожидаются дожди и грозы
- В Приморском крае составили портрет "классического" алиментщика
Новости раздела
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
- Жительница Владивостока отметила 100-летний юбилей
- Приморские города готовятся к благоустройству
- 17 владивостокцев стали лауреатами городской премии "Молодёжный вектор"
- "Люди кипели от возмущения"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"