В Приморье стартовал фестиваль "Кино без барьеров"

В рамках ежегодной акции «Прививка от равнодушия» кинопоказы короткометражных фильмов и социальных роликов о жизни людей с инвалидностью, с физическими или ментальными особенностями, об их эмоциях, мечтах, достижениях и неудачах идут в Приморье:



25 октября в 11.30 в Автомобильно-техническом колледже г. Уссурийска (Пионерская, д. 92) – показ для молодёжной аудитории

в рамках деловой программы III Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;



26 октября в 18.00 во Владивостоке в кинотеатре «Океан» (зал № 1) (Набережная, 3) – показ для представителей некоммерческих организаций, государственных учреждений и всех неравнодушных граждан.



Организаторы кинопоказов «Эхо» международного кинофестиваля о людях с инвалидностью «Кино без барьеров» в Приморье – 2018:



Департамент внутренней политики Приморского края;



Автономная некоммерческая организация «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «БЛАГОЕ ДЕЛО»;



Хабаровская краевая общественная организация поддержки и реабилитации детей-инвалидов с нарушением слуха и глухонемых «АРИДОНС»;



при поддержке Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», Фонда президентских грантов и Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway.



Задача кинопоказов, как и миссия кинофестиваля «Кино без барьеров», – с помощью искусства кино привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью, дать прочувствовать эмоции, которыми она наполнена, подтолкнуть зрителей к сопереживанию, участию, избавить от стереотипов по отношению к людям с инвалидностью, доказать, что важен и ценен любой человек, несмотря на то, есть у него инвалидность или нет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.