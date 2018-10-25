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В Приморье стартовал фестиваль "Кино без барьеров"

25 Октября 2018, 16:40 | Приморье

В рамках ежегодной акции «Прививка от равнодушия» кинопоказы короткометражных фильмов и социальных роликов о жизни людей с инвалидностью, с физическими или ментальными особенностями, об их эмоциях, мечтах, достижениях и неудачах идут в Приморье:

25 октября в 11.30 в Автомобильно-техническом колледже г. Уссурийска  (Пионерская, д. 92) –  показ для молодёжной аудитории
в рамках деловой программы III Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

26 октября в 18.00 во Владивостоке в кинотеатре «Океан» (зал № 1) (Набережная, 3)  –  показ для представителей некоммерческих организаций, государственных учреждений и всех неравнодушных граждан.

Организаторы кинопоказов «Эхо» международного кинофестиваля о людях с инвалидностью «Кино без барьеров» в Приморье – 2018:

Департамент внутренней политики Приморского края;

Автономная некоммерческая организация «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «БЛАГОЕ ДЕЛО»;

Хабаровская краевая общественная организация поддержки и реабилитации детей-инвалидов с нарушением слуха и глухонемых «АРИДОНС»;

при поддержке Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», Фонда президентских грантов и Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway.

Задача кинопоказов, как и миссия кинофестиваля «Кино без барьеров», – с помощью искусства кино привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью, дать прочувствовать эмоции, которыми она наполнена, подтолкнуть зрителей к сопереживанию, участию, избавить от стереотипов по отношению к людям с инвалидностью, доказать, что важен и ценен любой человек, несмотря на то, есть у него инвалидность или нет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: прививка от равнодушия  кино без барьеров  фестиваль 



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